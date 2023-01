Non è ormai una novità che Azzurra in Che Dio ci Aiuti 7 raccoglierà l’eredità di Suor Angela. Con l’uscita di scena di Elena Sofia Ricci e del suo personaggio, l’ex ragazza frivola ha ormai abbracciato a pieno la sua vocazione.

Al programma di Da noi… A ruota libera, Francesca Chillemi ha rivelato i grandi cambiamenti di Azzurra in Che Dio ci Aiuti 7: “Azzurra è maturata tantissimo ha trovato l’amore di una famiglia nuova che è quella di Convento”, spiega, aggiungendo che, a modo suo, “troverà anche l’amore dell’amicizia e di qualcosa di più grande e di diverso.”

Al settimanale Tele Sette, invece, la Chillemi ha anticipato che gran parte del cast storico di Che Dio ci Aiuti non sarà più presente nella prossima stagione. Il pubblico quindi dovrà abituarsi a vedere nuovi personaggi. Tra loro ci sarà Suor Teresa (interpretata da Fiorenza Pieri), chiamata a sostituire Suor Angela nel settimo ciclo di episodi.

Viste le promesse e il legame tra Azzurra e il personaggio della Ricci, c’è da aspettarsi che tra lei e la novizia non sarà un buon inizio. Al settimanale, Francesca Chillemi ha anticipato, senza fare troppi spoiler, che il problema di Azzurra non è la new entry, bensì il ruolo che ricoprirà all’interno del Convento degli Angeli Custodi – ossia quello di sostituire l’amata Suor Angela: “Non posso anticipare troppo, ma sicuramente alcuni spigoli saranno limati”, ha rivelato la Chillemi in maniera criptica.

Fiorenza Pieri è nota al pubblico di Rai1 per aver partecipato a un’altra fiction molto amata, Doc – Nelle Tue Mani. Per quanto riguarda il suo personaggio in Che Dio ci Aiuti 7, Suor Teresa verrà introdotta come una fervida esegeta interprete di testi biblici, e fin da subito avrà degli scontri con Azzurra.

Che Dio ci Aiuti 7 debutta il 12 gennaio su Rai1.

