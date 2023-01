WhatsApp continua ad essere l’app di messaggistica più utilizzata al mondo, ma in alcune zone dittatoriali questa è praticamente bandita, impedendo in questo modo la normale comunicazione tramite chat. Proprio per tale situazione gli sviluppatori dell’app hanno integrato una funzionalità importante che permetterà di raggirare questo blocco e poter continuare ad usare WhatsApp. Ciò sarà possibile grazie al proxy, un server che garantirà l’utilizzo dell’app di messaggistica aggirando in questo modo la censura di Stato.

Di grande importanza il nuovo aggiornamento WhatSpp per aggirare qualsiasi blocco, in Italia e nel resto del mondo

Un aspetto, quello trattato oggi, che ad integrarsi a quanto trattato alcuni giorni fa. WhatsApp ha dichiarato apertamente che questa novità è stata introdotta principalmente per i giovani che protestano in Iran, dando un segnale forte alla società mondiale. A questo punto può essere interessante capire come sia generato un proxy e soprattutto come fare ad evitare che WhatsApp venga bloccato da enti superiori. La prima cosa da sapere è che comunemente l’utilizzo di quest’applicazione, che può avvenire anche tramite browser con WhatsApp Web, consente una connessione diretta ai server della piattaforma di chat.

All’interno dell’app sono infatti presenti questi indirizzi dei server di WhatsApp ai quali bisogna collegarsi per utilizzare il servizio di messaggistica. Sono indirizzi che conoscono tutti e quindi possono essere tranquillamente bloccati dai governi, impedendone l’utilizzo. Si può però aggirare questo blocco tramite proxy ed è ciò che WhatsApp ha pensato di fare per evitare la censura. Un proxy è un server che riesce a fare da ponte tra l’utente ed il servizio in questione, ossia WhatsApp.

L’indirizzo del proxy non è come quello dei server ufficiali e muta in continuazione. In questo modo l’utente può collegarsi al proxy che a sua volta è collegato a WhatsApp. Se si conosce l’indirizzo IP del proxy al quale collegarsi, per utilizzarlo, basterà recarsi nelle impostazioni di WhatsApp, andare su Spazio e dati e poi su Impostazioni proxy.

Qui si aprirà nuova schermata, dalla quale potremo abilitare l’opzione “Usa proxy” e, subito dopo, inserire in “Imposta proxy” l’indirizzo del server al quale si ha intenzione di connettersi. WhatsApp ha anche creato una pagina di spiegazioni su come creare un server proxy all’interno del suo help online. Una volta utilizzato il proxy nessuno potrà bloccare le varie conversazioni che saranno sempre protette da crittografia end-to-end.