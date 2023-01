Chi è Paky, al di là di una promessa del mondo del rap italiano? Cresciuto a Rozzano, scopre l’amore per l’hip hop sui banchi di scuola e da quel momento non ha mai smesso di scrivere. Ad oggi con il suo album di debutto Salvatore (2022) ha raggiunto il suo primo importante traguardo, una strada spianata da collaborazioni eccellenti e un’assoluta dedizione alla musica con l’attitudine di un esploratore e un narratore mai banale.

Chi è Paky

Paky, all’anagrafe Vincenzo Mattera, nasce a Napoli nel 1999 e a soli 10 anni si trasferisce a Rozzano, nel Milanese, dove scopre la sua passione per il rap anche dopo aver assistito alle riprese di un video musicale dei Co’Sang.

La sua arte nasce sotto lo pseudonimo di Pakartas, ma che in occasione del primo singolo diventerà Paky. Si tratta di Rozzi, pubblicato nel 2019 e certificato disco di platino da FIMI. Nello stesso anno entra nella classifica Top Singoli con Tuta Black in collaborazione con Shiva, ma l’anno della svolta sarà il 2020 quando la sua carriera si rafforza con un’accelerata nelle collaborazioni: partecipa al remix di Sport – I Muscoli di Marracash e a quello di Tik Tok di Sfera Ebbasta e duetta con Guè Pequeno in Ti Levo Le Collane.

Nel gennaio 2022 esce Blauer, primo singolo estratto dal disco di debutto Salvatore.

Il primo album Salvatore

Salvatore esce nel marzo 2022 e come ogni disco rap che si rispetti, è costellato di collaborazioni eccellenti: Paky ospita Marracash in No Wallet, Shiva in Star, Guè Pequeno in Vivi O Muori ma anche Luchè e Mahmood in Giorno Del Giudizio.

Con questo disco Paky supera la prima di tante prove, inserendosi senza boria tra gli artisti più amati della nuova onda del rap, un posto sempre più conteso e per questo meritevole di menzione.

Continua a leggere su optimagazine.com