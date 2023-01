Il prezzo degli iPhone 14 Amazon sta iniziando a scendere sensibilmente in questa primissima parte dell’anno 2023. I modelli standard della serie lanciata a settembre sono un po’ più accessibili per l’acquisto, con un risparmio notevole rispetto al costo di listino proprio dei melafonini. L’altro punto a favore dell’attuale offerta è poi l’immediata disponibilità alla consegna dei dispositivi.

Cerchiamo di comprendere subito quale sia il massimo risparmio possibile di cui approfittare da oggi 9 gennaio. In effetti, puntando sugli iPhone 14 Amazon con capacità di memoria da 128 GB, la spesa da affrontare sarà solo di 899 euro. Parliamo dunque di un risparmio di ben 130 euro rispetto al valore di listino iniziale del telefono, ossia 1029 euro. La speciale condizione di vendita non investe le classiche colorazioni bianca o nera del dispositivo Apple, semmai quelle innovative e pure molto eleganti rossa e viola.

A questa già interessante offerta, se ne aggiunge una seconda con protagonisti gli iPhone 14 Amazon nel loro taglio di memoria da 256 GB. Per avere questo dispositivo ora bisognerà sborsare solo 1059 euro, con ben 100 euro di sconto rispetto al valore di listino di 1059 euro. In questo secondo caso, l’unica colorazione disponibile sarà quella classica nera mezzanotte. Optando per altre nuance invece, il costo sarà quello originario.

Oltre al risparmio, veniamo poi al secondo aspetto interessante delle occasioni già riportate in questo approfondimento ovvero l’immediata disponibilità alla consegna dei telefoni. Ebbene, la spedizione degli esemplari fin qui riportati sarà quasi immediata, con arrivo a destinazione non più tardi di lunedì 16 gennaio e (nei casi migliori) anche nella settimana corrente. Insomma, le proposte non sono che da cogliere al volo anche perché le scorte di magazzino potrebbero andare presto esaurite.

