Da tempo si parla di una potenziale bocciatura da parte di Samsung per la sua serie S in ambito mobile, con provvedimento potenzialmente attivo dal 2024, ma andando oltre queste indicazioni, nelle ultime ore hanno preso piede spunti che coinvolgono il Samsung Galaxy S25. Già, perché alcuni progetti interni al produttore coreano indicano che nuovi processori potrebbero vedere la luce tra due anni esatti, in occasione del lancio di nuovi top di gamma dell’azienda. Vediamo più da vicino quali siano le indicazioni di queste ore per il pubblico che segue da vicino la vicenda.

Trapelano le prime anticipazioni sui nuovi Samsung Galaxy S25 e relativo processore oggi

Come accennato ad inizio articolo, occorre fare attenzione al futuro della serie S. Di recente, tramite altro articolo, abbiamo riportato che con ogni probabilità ci sarà il Samsung Galaxy S24. Al contrario di quanto era stato trascritto da altre fonti a fine 2022, dunque, questi modelli non dovrebbero andare in pensione da subito. Ora tocca fare uno step extra, in modo da capire quali possano essere le direzioni prese dall’azienda nel prossimo biennio sul versante hardware. Con tutte le conseguenze del caso per l’eventuale serie dei Samsung Galaxy S25.

ARTICOLI CORRELATI

Al momento, non sono trapelate informazioni concrete sulle specifiche del primo chipset di fascia alta dell’azienda sudcoreana che toccheremo con mano al termine del prossimo biennio, ma si dice che il processore sarà realizzato utilizzando il processo di fabbricazione 3nm GAA di seconda o terza generazione di Samsung Foundry. Secondo quanto riferito, Samsung MX ha creato un team di oltre mille ingegneri, che tra gli altri prevede anche la presenza di un veterano specialista di semiconduttori di Apple.

Staremo a vedere se questa decisione strategica assicurerà o meno un vantaggio competitivo importante al brand asiatico con il suo nuovo Samsung Galaxy S25.