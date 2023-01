Se siete in cerca di un nuovo smartphone ricco di funzionalità e di fascia alta, quest’oggi, domenica 8 gennaio, vi indichiamo l’incredibile occasione su Amazon del Samsung Galaxy S22 5G (anno di modello 2021) con 8GB di RAM e 128GB di spazio di archiviazione. Il dispositivo lo troverete in una super offerta mai vista prima al prezzo di 609 euro e nel colore Green. Il device è venduto da terzi ma spedito dall’e-commerce e il nostro consiglio è quello di affrettarvi all’acquisto, in quanto sono rimasti solamente 2 unità a disposizione. Vediamo insieme quali sono le sue principali caratteristiche.

Il Samsung Galaxy S22 5G dispone di un display Dynamic AMOLED 2X con Vision Booster da 6,1 pollici (con risoluzione massima 2340 x 1080 pixel), frequenza di aggiornamento adattiva a 120Hz e risoluzione Full HD+. Grazie a questo straordinario schermo la luce solare non rappresenta più un problema, infatti, è stato progettato appositamente per garantire un’alta visibilità all’aperto anche in pieno giorno. Il device utilizza il sistema operativo Android 10.

Il Samsung Galaxy S22 5G, oggi su Amazon ad un prezzo incredibilmente conveniente, è dotato di tre fotocamere sul retro di cui il sensore principale è un 50MP, supportato da un grandangolare e da una fotocamera zoom. Inoltre, può registrare anche video in 8K. Sotto la scocca troviamo il nuovo processore Exynos 2200 con l’incredibile potenza del chip da 4nm che si riflette in ogni aspetto di questo smartphone 5G, regalando favolosi scatti notturni, foto super nitide di giorno e di notte oltre ad un’esperienza di gioco ottimizzata. Tra le connettività presenta: 5G, eSIM, NFC e il supporto dual SIM. Il telefono è alimentato da una batteria da 3700mAh con una ricarica super rapida che garantisce un utilizzo nell’arco dell’intera giornata senza la necessità di ricaricarlo.

