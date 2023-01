Al via NCIS Los Angeles 14 su Rai2: a partire da stasera, 8 gennaio 2023, parte la quattordicesima stagione della serie, primo spin off del veterano show action NCIS. La nuova stagione andrà in onda con un nuovo episodio ogni domenica, in prima serata.

Ritornano gli amatissimi Callen (interpretato da Chris O’Donnell), Hanna (LL Cool J), Kensi (Daniela Ruah) e Deeks (Eric Christian Olsen), protagonisti storici dello show. Nel corso dei nuovi episodi è previsto un crossover con la serie madre e con N.C.I.S.: Hawai’i, a cui parteciperanno Gary Cole, Wilmer Valderrama e Brian Dietzen da NCIS. e Vanessa Lachey, Yasmine Al-Bustami e Noah Mills da Hawai’i.

Stasera andrà in onda l’episodio 14×01 dal titolo Il seme del dubbio, di cui vi riportiamo la sinossi:

Un addetto alle pulizie viene trovato morto in una violenta esplosione avvenuta alla Havlock Haines Aerospace. L’azienda progettava e costruiva droni per esercito e Marina, cosa che non era ben vista da parecchie persone. L’NCIS sospetta di competitor, gruppi estremisti, ex dipendenti contrari alla guerra e persino di Hezbollah. Intanto in Siria sono stati trovati i resti del corpo carbonizzato di una donna di piccola statura, con i documenti di uno degli alias di Hetty…

Nel cast di NCIS Los Angeles 14: Chris O’Donnell nel ruolo di Grisha “G.” Callen; Daniela Ruah è Kensi Blye; Eric Christian Olsen è Marty Deeks; Medalion Rahimi è Fatima Namazi; Caleb Castille è Devin Roundtree; Gerald McRaney è Hollace Kilbride; LL Cool J nei panni di Sam Hanna; Linda Hunt nel ruolo di Hetty.

NCIS Los Angeles 14 torna in onda domenica 15 gennaio con l’episodio 14×02. Secondo la sinossi, dopo il rapimento di una coppia di architetti specializzati nella progettazione di edifici sicuri, l’NCIS organizza una ricerca per riportarli a casa. Inoltre, Deeks e Kensi si rendono conto che potrebbero aver bisogno di aiutare Rosa con i compiti.

L’appuntamento con NCIS Los Angeles 14 è alle 21:05.

