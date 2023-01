Lolita Lobosco 2 riaccende Rai1 dopo la lunga pausa dovuta alle feste riportando in prima serata il confermatissimo cast della serie, Luisa Ranieri compresa, e la new entry Mario Sgueglia. Toccherà a lui vestire i panni di Angelo, un uomo misterioso, proveniente dal passato che ha avuto una storia d’amore con Lolita e che adesso è pronto a portare scompiglio nella sua vita sentimentale proprio adesso che sta iniziando la convivenza con Danilo. Il nuovo arrivato ha uno stretto rapporto con Petresine ma il resto lo scopriremo solo guardando gli episodi della seconda stagione al via oggi, 8 gennaio, su Rai1.

Lo stesso regista Luca Miniero ha svelato che in questi nuovi episodi andremo più a fondo di quelle che erano le intenzioni della prima stagione portando in tv un racconto popolare che mischi commedia, noir, azione ed esalti la natura inconsueta del personaggio che Luisa Ranieri ha saputo indossare. Al cast della prima stagione Giovanni Ludeno, Lunetta Savino, Jacopo Cullin, Filippo Scicchitano, Maurizio Donadoni, Giulia Fiume, Bianca Nappi, Camilla Diana, Ninni Bruschetta, Claudia Lerro si unirà la new entry Mario Sgueglia.

Ma cosa succederà nel primo episodio in onda questa sera? Lolita Lobosco 2 debutterà con quella che in un primo momento sembrerà essere una disgrazia. In Mare Nero, questo il titolo dell’episodio, la partenza di Lolita e Danilo per una vacanza da sogno in Egitto viene rimandata a causa della notizia di un tragico incidente accaduto in mare: due giovani fidanzati sono morti durante un’escursione subacquea.

Le cose potrebbero essere un po’ diverse e Lolita si rende conto presto che qualcosa non torna nella dinamica della disgrazia, ma che cosa? La verità su quanto accaduto metterà a repentaglio la sua stessa vita proprio mentre l’indagine sull’omicidio di suo padre, Petresine, sembra arricchirsi di nuove piste da seguire. Nunzia si avvicina lentamente a Trifone mentre Esposito cerca casa con Caterina e Forte deve ingoiare la scelta di Porzia di riprendere gli studi universitari.