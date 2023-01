We Have a Dream, in diretta tutti i martedì sera sulle mie pagine YouTube, Facebook, Twitch, Twitter, in homepage su OM-OptiMagazine e Red Ronnie Tv, offre uno spazio anche ad artisti e gruppi della nuova era selezionati tramite Telegram. Basta mettere link di un video (no cover) tra i commenti di questo post per avere la possibilità di trovarsi in diretta a raccontare la tua storia e a vedere insieme uno o più video che hai realizzato.

C’è una enormità di musica valida che non ha spazio in radio e tantomeno in televisione.

Mi ero già imbattuto in questa affascinante famiglia di origini italiane ma emigrata in Brasile per poi ritornare nel proprio paese, seppur portandosi contaminazioni brasiliane, non solo nell’uso della lingua portoghese che usano in alcuni brani. Mi sono ricollegato con loro perché mi hanno mandato nuovi video affascinanti per la loro varietà e, in un caso, follia divertente. Mi riferisco a “Oh yes it is”, dove si racconta la storia del capo famiglia che, in caso di dipartita, vorrebbe rimanere come appendiabiti.

Gli altri video che ho mostrato sono “Pra intender”, “Vazio” e “Flowers”, un cartone animato con influenze peace & love di fine anni ’60, movimento nato a San Francisco.

Ecco una breve biografia di questa realtà unica nel panorama musicale:

I Jambow Jane sono un gruppo sui generis, sia per la formazione intergenerazionale che per il progetto artistico multiculturale e poliedrico.

Fanno parte della band, tre fratelli, entrambi i genitori ed un amico.

Il fatto di essere un gruppo così particolare, soprattutto nel panorama italiano, rende i Jambow Jane un prodotto unico, con la possibilità di affacciarsi al mondo, visto che oltre all’italiano, la band parla anche in portoghese ed in inglese. Ciò, infatti, ha già permesso loro, in passato, di avere esperienze concertistiche all’estero e di costruire una fan base anche al di fuori dell’Italia (in particolar modo in Brasile, che è il paese natale della famiglia).

Non solo: il gruppo è da sempre molto eclettico e non si riduce ad un genere musicale, ma

spazia da un repertorio acustico ad uno pienamente rock.

La versatilità dei musicisti e dei cantanti del gruppo, a livello di sonorità e di timbri vocali, rende la band camaleontica, credibile in tutte le sue versioni e dalle infinite sfumature e possibilità.

Con più di 300 concerti in svariate località, i Jambow Jane vantano di essere stati nominati “best Italian blues band” nel 2018, nonostante il “blues” non sia il genere principale della band. Da questa vittoria, tuttavia, ne è conseguita l’esibizione in apertura al concerto di Steve Hackett, in occasione del Pistoia Blues Festival 2018.

Nel 2019 la band si esibisce anche durante il prestigioso Musica Riva Festival, che accoglie ogni anno artisti illustri da ogni parte del mondo.

Oltre a ciò, la band ha intrapreso alcune tournée, sia sul suolo europeo, in particolare Germania e Olanda, sia sul continente Sudamericano, in particolare in Brasile. Durante quest’ultima, i Jambow Jane hanno condiviso il palco con un famoso cantautore degli anni ‘70, Walter Franco, ad inizio 2019.

A marzo 2020 il gruppo ha partecipato al programma di Sky TV Italia’s Got Talent dove ha ottenuto gli ambiti 4 sì dai giudici.

A maggio 2022, i Jambow Jane entrano a far parte dei 10 vincitori dell’Euregio Contest, che è nato per far esibire artisti trentini in apertura delle date del tour di Vasco Rossi 2022.

Il grande punto di forza della band sta proprio nei live. I concerti Jambow Jane sono caratterizzati da una forte componente emotiva e di pura energia, garantendo la creazione di un ambiente di interazione con il pubblico. Lo spirito è quello della magia della musica live, che puntualmente regala al pubblico inaspettate e sorprendenti improvvisazioni. Ovunque la band sia già passata, il pubblico ha saputo cogliere quest’energia e trasformarla in momenti indimenticabili.

I Jambow Jane si esibiscono, con l’attuale formazione, dal 2016. Hanno all’attivo due album ed otto singoli ed attualmente stanno lavorando per l’uscita del nuovo album “Three”, contenente 11 brani originali (6 dei quali già usciti come singoli), che attraversano diversi generi musicali, tra cui pop, rock, samba, con innumerevoli influenze.

I Jambow Jane sono:

– Marly Kerpe (tastiere)

– Flavio Prada (chitarra e voce)

– Beatriz Oliveira Prada (voci e percussioni) – Julio Oliveira Prada (chitarra solista)

– Nick Petricci (batteria/percussioni e altro) – Marcelo Oliveira Prada (basso e voce)

