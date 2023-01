Al via Fire Country su Rai2, serie tv semi autobiografica che vede tra i creatori Max Thieriot (il Dylan Massett di Bates Motel), Tony Phelan e Joan Rater.

L’idea di Fire Country, in onda da stasera 8 gennaio 2023, nasce proprio da Thieriot e dalla sua esperienza giovanile in California. Tra i produttori figura Jerry Bruckheimer, un “colosso” sia in campo cinematografico (produttore, tra i tanti, di Top Gun, Beverly Hills Cop, Flashdance, Bad Boys, Pirati dei Caraibi) che televisivo (dietro CSI, CSI: Miami, CSI: NY, CSI: Cyber, Senza traccia, Cold Case).

La storia ruota attorno al personaggio di Bode Donovan (Thieriot), uomo dal passato turbolento attualmente dietro le sbarre per rapina a mano armata. Nel tentativo di accorciare la pena, Bone decide di offrirsi volontario per lavorare al “Cal Fire”, un campo nel quale i detenuti vengono addestrati per aiutare i vigili del fuoco nella conservazione del patrimonio forestale della California. Si ritroverà assegnato proprio alla sua città natale, ritrovando la famiglia e un passato che cerca in tutti i modi di dimenticare.

Nel cast della serie tv anche Kevin Alejandro nel ruolo di Manny Perez; Jordan Calloway è Jake Crawford; Stephanie Arcila è Gabriela Perez; Jules Latimer è Eve Edwards; Diane Farr interpreta Sharon Leone; e Billy Burke veste i panni di Vince Leone.

Si intitola Redenzione l’episodio 1×01 in onda stasera, di cui vi riportiamo la sinossi:

Dopo essersi visto negare la libertà vigilata, Bode, un detenuto finito in carcere per rapina a mano armata, viene assegnato all’area di conservazione High Rock, un campo nel quale i detenuti vengono addestrati per aiutare i vigili del fuoco della Cal Fire. Il campo si trova a Edgewaters, sua città natale, dove ritroverà il padre Vince e la madre Sharon (comandante e capo dei vigili del fuoco) e Jake, un tempo suo migliore amico, ma anche un terribile passato. Durante un incendio boschivo, Bode disobbedisce agli ordini del caposquadra Manny, ma così facendo finisce per salvare la vita a Jake.

Fire Country su Rai2 torna in onda il 15 gennaio con l’episodio 1×02. Secondo la sinossi, dopo che Bode ha chiesto di essere trasferito in un’altra città, il suo futuro a Edgewater è in bilico. La squadra unisce le forze per proteggere la città da una tempesta insidiosa.

L’appuntamento con Fire Country su Rai2 è alle ore 21:50.

