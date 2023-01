Arrivano direttamente dai primi Samsung Galaxy S22 che stanno ricevendo l’aggiornamento di gennaio alcuni segnali molto interessanti. Stiamo parlando dell’upgrade avvistato negli Stati Uniti alcuni giorni fa, come vi abbiamo riportato attraverso un altro articolo, mentre in queste ore pare stia iniziando a sbarcare anche in Italia. Di cosa stiamo parlando nello specifico? Tutto nasce da una funzione forse poco nota tra gli utenti italiani, vale a dire Nearby Device Scanning. Proviamo a capire come stiano evolvendo le cose ad inizio 2023.

Inizia dal Samsung Galaxy S22 la distribuzione dell’aggiornamento per Nearby Device Scanning

Come riporta SamMobile, la funzione consente di ottenere una vera e propria scansione del dispositivo nelle vicinanze. Si tratta di un valore aggiunto dal punto di vista software, tramite il quale il proprio Samsung Galaxy S22 (così come tutti gli altri modelli idonei tra quelli concepiti dal produttore coreano) continua a cercare dispositivi compatibili nelle vicinanze. Basti pensare ai vari Galaxy Watch, Galaxy Buds e prodotti abilitati per Samsung SmartThings. Ecco perché è interessante approfondire l’upgrade del giorno.

Sostanzialmente, l’aggiornamento della scansione del dispositivo nelle vicinanze ha il compito di aggiungere il supporto per Matter Easy Pair. Con il nuovo rilascio, la scansione del dispositivo nelle vicinanze ti invierà una notifica e mostrerà un popup sullo schermo ogni volta che rileva un dispositivo compatibile con Matter nelle vicinanze. L’aggiornamento della funzione è in fase di lancio tramite Galaxy Store e secondo quanto appreso in queste ore, porta la versione dell’app alla 11.1.08.07.

Staremo a vedere in quale direzione andrà lo sviluppo di questa funzione per i Samsung Galaxy S22 e per gli altri modelli che contemplano questo plus, in attesa che l’aggiornamento possa essere testato anche dal pubblico italiano nel corso dei prossimi giorni. Cercate l’upgrade nello store Galaxy.

Continua a leggere su optimagazine.com