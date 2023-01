Tre Uomini e una Gamba su Italia1: va in onda stasera, domenica 8 gennaio, il primo film di Aldo Giovanni e Giacomo. Uscito al cinema nel 1997, la pellicola diretta dal trio comico e da Massimo Venier fu realizzata in sordina, ed ebbe un grandissimo successo al botteghino; ancora oggi sono celebri molte delle sue gag e frasi, diventate un vero e proprio fenomeno di massa (celebre la scena della partita in spiaggia, così come la battuta sulla gamba di legno).

Aldo, Giovanni e Giacomo sono tre amici; i primi due sono sposati con due sorelle, figlie del negozio di ferramenta da loro gestito. Il terzo, sedicente intellettuale del gruppo, è in procinto di convolare a nozze con la terza sorella delle rispettive mogli dei suoi amici. Il viaggio on the road, dal Nord al Sud del paese (la destinazione prescelta è Gallipoli, in Puglia) è una sorta di Odissea per i tre amici, che oltre ad arrivare in tempo per il matrimonio, dovranno consegnare al terribile suocero, il cavalier Eros Cecconi, una gamba di legno di inestimabile valore.

Nel corso del viaggio, Aldo, Giovanni e Giacomo incontrano Chiara, in partenza anche lei per una destinazione ignota. Il gruppo diventa amico, si confida sulle sfortunate vicende della loro vita, e infine decide di cambiarla. Un film cult che vale la pena (ri)vedere.

Nel cast di Tre Uomini e una Gamba, Aldo Baglio (Aldo, Al, Ajeje Brazorf, Dracula); Giovanni Storti (Giovanni, John, controllore, Gino); Giacomo Poretti (Giacomo, Jack, passeggero, Michele); Marina Massironi (Chiara, Giusy); l’indimenticabile Carlo Croccolo interpreta Eros Cecconi; Maria Pia Casilio è la signora Cecconi; Luciana Littizzetto è Giuliana Cecconi; Vittoria Piancastelli è Marta Cecconi; Eleonora Mazzoni interpreta la moglie di Aldo.

La pellicola contiene anche spezzoni di sketch del trio comico che omaggiano diversi generi cinematografici: dal gangster movie (quello che si vede all’inizio del film, idea che i tre riprenderanno per La Leggenda di Al, John e Jack), al gotico (con Dracula) e al neorealismo italiano (il film fittizio Biglietto amaro).

L’appuntamento con Tre Uomini e una Gamba su Italia1 è alle 21:25.

