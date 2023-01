Una puntata ricca di ospiti la prima di Amici di Maria De Filippi nel 2023. Sono attesi giudici speciali dal mondo della musica italiana, ma anche un ex concorrente che presenterà il nuovo singolo proprio nella scuola televisiva che l’ha lanciato.

Torna “a casa” Aka 7even per presentare il brano Non Piove Più, suo ultimo singolo in radio. Ma non solo questo: a giudicare la gara di canto ci saranno due cantanti molto apprezzati nella penisola, ed apprezzati anche da Maria De Filippi.

Ad Amici l’8 gennaio arrivano Fiorella Mannoia ed Ermal Meta. Lei, una delle voci femminili più apprezzate nello scenario nostrano; lui, uno dei cantautori più raffinati che ad Amici vanta la partecipazione in qualità di giudice del serale.

A proposito di ritorni, ci sarà anche Beppe Vessicchio. Un tempo in pianta stabile ad Amici per la direzione dell’orchestra del serale, su Canale 5 il suo è sempre un gradito ritorno.

Spazio anche al ballo. Per quanto riguarda la danza, a giudicare la gara ci sarà Rossella Brescia, anche lei volto noto ad Amici. Era infatti tra i professionisti di ballo qualche anno fa.

Spazio al contest delle Radio Mediaset con Rebecca Staffelli per Radio 105. La creatività dei concorrenti verrà invece valutata da Dardust, che solo qualche giorno fa è stato protagonista del bellissimo concerto di Elisa su Rai2.

Due sofferte eliminazioni ad Amici l’8 gennaio

Due eliminazioni ad Amici nella puntata di domenica 8 gennaio 2023. Due concorrenti molto amati lasciano definitivamente il programma, in modo del tutto inaspettato. Quando al serale mancano ormai solo una manciata di settimana, Amici continua a delinearne il cast mandando via un cantante ed una ballerina.

Gli eliminati della prima puntata del 2023 sono Cricca (canto) e Rita (ballo). Entrambi i nomi sono schizzati nei trending topic su Twitter spinti dalle numerose polemiche.