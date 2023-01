Ci sono nuove indicazioni che dobbiamo prendere in esame oggi per quanto concerne l’assegno unico 2023. Come tutti sanno, per continuare a ricevere la somma corretta che spetta agli utenti e non la quota minima prevista dalla normativa, sarà necessario aggiornare il proprio ISEE. Questione che ho provato ad affrontare alcuni giorni fa con un primo articolo a tema, ma che allo stato attuale richiede un’ulteriore presa di posizione per provare a capire come dovranno andare le cose nelle prossime settimane. Cerchiamo di inquadrare al meglio la vicenda.

Tempistiche richieste per aggiornare il proprio ISEE prima di ricevere l’assegno unico 2023

Un utente, ad esempio, ha chiesto ad INPS se a marzo 2023 dovrà rifare di nuovo la domanda di assegno unico da zero, o se basterà solo rinnovare ISEE entro la fine di gennaio 2023 giusto. Chi riceve la quota mensile dietro compilazione ISEE, in effetti, dovrà fare molta attenzione ad alcune scadenze, fermo restando che nessuno sia obbligato a ricaricare l’intera domanda per restare incluso in questo discorso.

A tal proposito, è arrivato un chiarimento più specifico da parte di INPS, per tutti coloro che dovranno ricevere l’assegno unico 2023 in seguito all’aggiornamento del proprio ISEE: “Buongiorno non deve rifare domanda ma soltanto rinnovare isee entro fine febbraio e verrà preso in automatico“. Insomma, avete ancora un po’ di tempo prima di essere costretti a procedere. Indipendentemente dal canale che avete scelto per procedere con la compilazione dell’ISEE, c’è qualche settimana di margine prima che l’iter si chiuda.

Come detto, si tratta di una procedura fondamentale, in modo da determinare la cifra che riceverete con l’assegno unico 2023. A prescindere dalla propria situazione, infatti, potrebbe esserci un aumento rispetto al 2022, alla luce di alcune prerogative della nuova manovra.

