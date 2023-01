Un banale annuncio apparso di recente sui social, alimentato dai soliti siti che fanno clickbait in modo molto furbo, ha alimentato le voci su Simon Cowell morto. Alcuni non hanno idea di chi sia, ma in ambito televisivo parliamo di un personaggio molto importante, se pensiamo che da molto sia ritenuto il vero papà del format X Factor. Da anni si parla anche di una fantomatica malattia, al punto che di recente sarebbe apparso in tv in condizioni decisamente differenti rispetto a come lo ricordavamo. Anche sotto questo punto di vista, dunque, occorrono precisazioni.

Smentite secche su Simon Cowell morto e sulla fantomatica malattia citata oggi dal pubblico

La prima, come avrete intuito, consiste nel fatto che la notizia su Simon Cowell morto sia totalmente falsa. Ha più di 60 anni, questo è fuori discussione, ma ciò non toglie che non vi siano elementi per temere sul suo destino. Insomma, mancano comunicazioni ufficiali in merito ed anche altre fonti hanno smentito le indiscrezioni sulla sua morte. Se da un lato è vero che anche esteticamente sia apparso diverso rispetto al passato, al contempo determinate conclusioni hanno spiegazioni molto più semplici di quanto si possa immaginare.

Banalmente, Simon Cowell nel 2020 ha pagato a caro prezzo le conseguenze di una caduta dalla sua bici elettrica. Dopo quell’episodio, è stato costretto a letto per diversi mesi e, una volta ripresosi, ha deciso di cambiare stile di vita. Meno lavoro e lunghe camminate, nel tentativo di preservare maggiormente la propria salute. Il resto sono solo fake news, come abbiamo già avuto modo di constatare in questi giorni sul nostro magazine, in merito ad altre bufale su personaggi famosi passati a miglior via.

