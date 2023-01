Giunto al termine il Mondiale di Qatar 2022, il campionato di Serie A viaggia veloce ed è giunto alla 17esima giornata, che inizierà oggi 7 gennaio con il primo match di apertura Fiorentina-Sassuolo alle ore 15.00. Nella giornata di domani, invece, si affronteranno la Sampdoria di mister Dejan Stankovic ed il Napoli di Luciano Spalletti. La partita si giocherà allo Stadio Luigi Ferraris di Genova con fischio d’inizio alle ore 18.00.

Nell’ultimo turno di campionato, ovvero quello che ha aperto la ripresa del torneo dopo la lunga sosta per i Mondiali, i blucerchiati hanno ottenuto una bella ed importante vittoria sul difficile campo del Sassuolo; d’altro canto, gli azzurri sono reduci da un’amara e pesante sconfitta (la prima stagionale) subita a San Siro contro l’Inter con il punteggio finale di 1-0. Per quanto riguarda le attuali posizioni in classifica, la compagine di Stankovic è terz’ultima a quota 9 punti, mentre quella di Spalletti resta ancora in vetta con 41 punti. Come già accennato ad inizio articolo, il match Sampdoria-Napoli è in programma domani 8 gennaio al Luigi Ferraris con calcio d’inizio previsto alle ore 18.00; la partita sarà trasmessa in diretta TV ed esclusiva su DAZN, per poterla vedere occorrerà scaricare l’app di DAZN su una smart tv compatibile, sfruttare console di gioco come PlayStation o Xbox, oppure dispositivi Amazon Firestick o Google Chromecast.

Inoltre, il match Sampdoria-Napoli si potrà seguire anche in diretta streaming scaricando sempre l’app di DAZN su smartphone, tablet oppure collegandosi al sito ufficiale tramite PC o notebook. Detto ciò, andiamo a vedere insieme quali saranno le probabili formazioni che i tecnici Stankovic e Spalletti potrebbero schierare in campo dal primo minuto di gioco:

SAMPDORIA (3-4-1-2) con: Audero; Murillo, Nuytinck, Murru; Leris, Vieira, Rincon, Augello; Djuricic; Gabbiadini, Lammers;

NAPOLI (4-3-3) con: Meret; Di Lorenzo, Juan Jesus, Kim, Mario Rui; Ndombelè, Lobotka, Elmas; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.

