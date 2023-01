Ci sono finalmente più certezze per quanto riguarda la data di uscita del Samsung Galaxy S23. Dopo mesi di indiscrezioni, infatti, è possibile passare dalla teoria alla pratica sotto diversi punti di vista. Non parliamo solo delle immagini che ci danno maggiori risposte in termini di design, come abbiamo avuto modo di osservare nella giornata di ieri con un altro articolo, ma anche sulle scelte di marketing che possono fare la differenza. Mi riferisco in primis a coloro che intendono acquistare un modello di questa serie subito dopo l’esordio sul mercato.

Abbiamo finalmente più certezze sulla data di uscita per il Samsung Galaxy S23 in Italia e nel resto del mondo

Dopo settimane di voci di corridoio, possiamo finalmene nutrire maggiori certezze per quanto concerne la data di uscita per il Samsung Galaxy S23 in Italia e nel resto del mondo. Vedere per credere quanto è stato riportato in queste ore da SamMobile, che cita il sito del produttore coreano per evidenziare l’annuncio secondo cui il prossimo evento Galaxy Unpacked si svolgerà il 1 febbraio 2023. Siamo dunque in anticipo rispetto alla tabella di marcia che abbiamo toccato con mano negli ultimi anni tramite gli altri dispositivi appartenenti alla serie S.

Inutile dire che questa scelta condizioni anche gli stesp successivi. Basti pensare al fatto che la serie dei Samsung Galaxy S23 possa essere messa in vendita a questo punto entro la seconda settimana di febbraio 2023. Anche qui, dunque, dovremmo anticipare le normali tempistiche che hanno caratterizzato il lancio dei Samsung Galaxy S22 e dei suoi predecessori. Dettagli non irrilevanti, che evidenziano la volontà del produttore asiatico nell’anticipare i tempi rispetto per dare un segnale concreto al mercato.

Staremo a vedere se il Samsung Galaxy S23 riuscirà a fare la differenza anche in termini di scheda tecnica dopo gli ultimi riscontri.

Continua a leggere su optimagazine.com