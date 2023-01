Pace fatta tra Damiano e il tifoso della Roma. Nei giorni scorsi, il cantante dei Maneskin era apparso allo stadio per seguire una partita della sua squadra del cuore ed era stato accusato da un tifoso di essere lì senza aver pagato il biglietto.

In realtà Damiano David lo ha smentito subito, rispondendo per le rime: il biglietto ce l’aveva eccome. Il tifoso, probabilmente, sfogava la rabbia accumulata in passato e derivante dallo scorgere diversi personaggi noti, del mondo dello spettacolo e non solo, occupare le aree più ambite dello Stadio Olimpico di Roma senza avere acquistato i dovuti titoli d’ingresso. Ma questo non è il caso di Damiano, che l’accusa l’ha rispedita al mittente. Non solo: si è anche offerto di “steccare” l’eventuale multa che il tifoso avrebbe dovuto pagare, se avesse occupato in modo illecito un posto diverso da quello acquistato.

“Quindi lui senza biglietto può, io devo pagare la multa”, ha scritto il tifoso commentando la foto di Damiano allo stadio per la partita della Roma. All’accusa, ha risposto Jacopo David, fratello di Damiano, con lui alla partita: “Il biglietto lo avevamo, saluti fenomeno”. Ma il tifoso non si è arreso al punto da spingere lo stesso Damiano ad intervenire per mettere a tacere le polemiche.

“Io il biglietto ce l’avevo, però se vuoi per la multa steccamo, che te devo fa. Forza Roma”, ha replicato Damiano.

Il tifoso ha poi spiegato il motivo dell’accusa: “Io non ce l’ho con te, ma molti famosi entrano in curva gratis”. Nello stesso commento, lo ha invitato ad unirsi a lui per la trasferta a Milano: “Se vuoi comunque ho un posto libero in macchina per la trasferta a Milano”.

Damiano non se l’è fatto ripetere e ha accettato, ad una condizione: “Se non insinui che non pago, molto volentieri. Un abbraccione amico”