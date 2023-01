WhatsApp permette di chattare con i propri contatti scambiando file di ogni genere, ma avendo sempre la privacy come obiettivo da preservare. Per questo gli sviluppatori stanno continuamente studiando escamotage che possano mantenere al massimo la sicurezza di chi utilizza tale app di messaggistica, funzioni che hanno come obiettivo principale sempre la privacy. Sappiamo a tal proposito come ad esempio ci sia la possibilità di cancellare un messaggio inviato, anche se al destinatario apparirà comunque la dicitura “messaggio cancellato”, quindi saprà che qualcosa di scritto dal mittente è stato cancellato.

Dritte per leggere con maggiore facilità i messaggi WhatsApp che abbiamo eliminato in precedenza

Oltre ad esportare chat più facilmente, come osservato nei giorni scorsi, ci sono altri elementi da considerare oggi. Si sta studiando un modo per evitare che appaia tale dicitura, ma quello di cui vogliamo parlare quest’oggi è capire se c’è un modo per leggere su WhatsApp i messaggi cancellati. Possiamo scoprire cosa aveva scritto il nostro interlocutore e che poi ha cancellato? C’è un metodo, anche se non riguarda una funzione presente all’interno di WhatsApp, anche perché il compito principale è sempre quello di preservare la privacy degli utenti.

Come spesso capita in questi casi bisogna usufruire di un’app di terze parti e sullo store di Google ed Apple ne sono presenti alcune che appunto permettono di poter leggere i messaggi cancellati. Ritroviamo ad esempio WhatsRemoved e NotificationHistor, applicazioni gratuite, che permettono di salvare qualsiasi tipo di notifica giunge sul nostro smartphone, che si stia parlando di semplice messaggio di testo o di immagini, video e così via. In questo modo basterà semplicemente recarsi sull’app in questione, che sia insomma WhatsRemoved o NotificationHistor, per recuperare tutto ciò che è stato cancellato all’interno della chat che interessa maggiormente.

A quanto pare però questo funzionamento delle app di terze parti per abilitare alcune funzioni non esistenti su WhatsApp non durerà ancora molto. L’idea di Zuckerberg è quella di arginare tutte le app che propongono estensioni o modifiche di WhatsApp. Vedremo quando accadrà questo, nel frattempo, per ora, si possono sfruttare tali escamotage.

