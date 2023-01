Nelle ultime ore, sono trapelate le foto dei Samsung Galaxy S23 in tutti i modelli della serie attesa tra poche settimane. Si tratterebbe delle immagini di stampa delle ammiraglie, dunque degli scatti dai quali si evince il design definitivo dei telefoni, in particolar modo quello relativo al retro degli stesso.

L’immagine di inizio articolo mette in fila proprio i Samsung Galaxy S23 in tutte le colorazioni previste per i top di gamma. La prima fila di telefoni mostra il Samsung Galaxy S23 Ultra nelle nuance panna, grigia, verde e rosa chiaro. Quello che salta immediatamente agli occhi è il comparto fotocamera a 5 sensori che non è più racchiuso in una sezione definita “a forma di P”, come nel caso dei Galaxy S22. Ogni unità sporge leggermente rispetto al pannello posteriore e non presenterebbe un anello di contorno evidente. Più in generale, l’esemplare Ultra si distinguerebbe dai fratelli minori standard e Plus per un aspetto più squadrato che ricorda moltissimo la serie phablet Note.

Qualche riflessione è d’obbligo anche per i Samsung Galaxy S23 e S23 Plus presenti nella seconda fila dello scatto di apertura articolo. Questi ultimi esemplari hanno il retro identico e differiscono naturalmente solo per dimensioni. Il loro design è arrotondato e anche in questo caso i 3 sensori della fotocamera principale non trovano posto in alcuna sezione ma sono liberi e sembrerebbero pure leggermente sporgenti rispetto alla cover posteriore appunto.

Al lancio dei Samsung Galaxy S23 dovrebbero mancare all’incirca 4 settimane. Gli inviti relativi al lancio delle prossime ammiraglie non sono stati ancora inviati ma si fanno decisamente insistenti le notizie relative ad un evento Unpacked del prossimo 1 febbraio. Per la commercializzazione dei nuovi smartphone di punta poi si prevede pure che le vendita partiranno intorno alla metà del prossimo mese.

