Adesso è ufficiale: non ci sarà Sofia Goggia a Sanremo 2023. La sportiva, ospite di RTL 102.5, è costretta a smentire la notizia emersa in rete qualche giorno fa. Sul palco del Teatro Ariston di Sanremo lei non ci sarà, non sarà ospite di Amadeus per l’edizione numero 73 della competizione musicale.

La notizia era stata pubblicata qualche giorno fa, come anticipazione, sulle pagine de Il Messaggero ma si attendevano conferme e dettagli ufficiali. Il noto quotidiano aveva però spoilerato che proprio lei sarebbe stata la terza co-conduttrice del Festival di Sanremo 2023, una delle donne al fianco di Amadeus per tutta la settimana.

Dopo la conferma di Chiara Ferragni – influencer ed imprenditrice digitale, moglie di Fedez – che aprirà e chiuderà la kermesse, Francesca Fagnani, sappiamo che non è quello di Sofia Goggia il nome della terza co-conduttrice del Festival.

Sulle pagine de Il Messaggero si parlava anche di una quarta (probabile) co-conduttrice e spuntava il nome di Giorgia Cardinaletti a Sanremo 2023 ma al momento mancano conferme ufficiali. In attesa di ulteriori dettagli sui co-conduttori, sulle co-conduttrici e sugli ospiti del Festival, sono già noti i 28 cantanti di Sanremo 2023.

Ospite di RTL 102.5, la sportiva ha confermato di essere molto impegnata ma in località di montagna. Probabilmente si sposterà al mare verso la fine di gennaio ma non a Sanremo. Non parteciperà infatti al Festival di Sanremo 2023 e non è neanche stata invitata da Amadeus. Il suo, dunque, non è un rifiuto, come quello vociferato su Silvia Toffanin – e poi smentito dalla direzione artistica. Sofia Goggia non rifiuta il palco dell’Ariston, semplicemente non ha ricevuto alcun invito da parte di Amadeus.

Tra i piani di Sofia Goggia non c’è quindi alcun passaggio su Rai1 per il Festival canoro. Si concentrerà sulle sue imprese sportive che la terranno lontana dalla Riviera ligure.