A volte per poter risparmiare sull’acquisto di un iPhone può essere consigliabile anche puntare su dispositivi che siano ricondizionati certificati ed a tal proposito vogliamo proporvi quest’oggi l’offerta di Amazon per l’iPhone 12 nero da 128GB. Quando abbiamo di fronte un device ricondizionato certificato a marchio Apple, bisogna sapere come semplicemente si stia parlando di un dispositivo sottoposto ad un processo di pulizia e di sostituzione delle parti non funzionanti e rimesso completamente a nuovo.

Approfondimento sulla promozione di inizio 2023 per gli iPhone 12 su Amazon da oggi

Prima occasione del 2023, dunque, dopo quella analizzata il mese scorso. In genere si tratta di un problema emerso durante la produzione e legato alla batteria, con la sua sostituzione tutto ritorna alla normalità. Un prodotto ricondizionato però non può avere chiaramente lo stesso prezzo del device nuovo di zecca e per questo risulta essere molto più conveniente acquistarlo. Quest’oggi l’offerta più ghiotta presente su Amazon riguarda proprio l’iPhone 12 nero ricondizionato da 128GB, un dispositivo Apple che può essere acquistato al prezzo di 539,99 euro e considerando come nuovo abbia un costo di 787 euro, ecco che l’occasione risulta essere davvero molto ghiotta.

C’è un bel risparmio che potrebbe far capitolare molti utenti e non è un caso che le scorte a disposizione stiano ormai quasi per terminare. Se si vuole approfittare di quest’interessante offerta legata all’iPhone 12 nero ricondizionato da 128GB di memoria interna presente su Amazon, è opportuno affrettare i tempi d’acquisto. Ovviamente la spedizione è gratuita e si ha anche la possibilità di acquistare tale device a rate con Cofidis.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche ricordiamo la presenza di un display Super Retina XDR da 6,1 pollici realizzato con il Ceramic Shield, vetro per smartphone più resistente presente in circolazione. Da non sottovalutare il comparto fotografico con la presenza di un evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (ultra-grandangolo, grandangolo) con modalità Notte, Deep Fusion, Smart HDR 3 e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision ed una fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità. Infine non mancano resistenza all’acqua ed alla polvere e soprattutto la connettività 5G.

