Per la ricorrenza dell’Epifania di oggi 6 gennaio sotto i riflettori c’è la promozione dedicata all’iPhone 13 su Amazon. Qualcuno potrebbe decidere di riempire la calza della Befana anche con il melafonino 2022 in forte sconto: dovrà solo attendere che il dispositivo arrivi a brevissima distanza ma con un ribasso davvero interessante.

L’offerta odierna di Amazon destinata proprio all’iPhone 13 investe in modo particolare la variante con taglio di memoria più piccolo ma anche più ricercato da 128 GB. Va ricordato che il prezzo di listino attuale dello smartphone Apple sarebbe pari a 939 euro ma in queste ore il ribasso è davvero importante. Il melafonino sarà acquistabile infatti a soli 799 euro, non un euro di più. Il risparmio totale sull’attuale valore commerciale del telefono è dunque di 140 euro.

Tra quali colorazioni di iPhone 13 in promozione si potrà scegliere? Anche l’ampia varietà di scelta della nuance dei melafonini è un punto a favore dell’occasione di questa Epifania. In base ai gusti personali, si potrà optare per l’unità in bianco galassia, in nero mezzanotte, in azzurro, rosa e verde. In realtà, manca all’appello solo la disponibilità della variante rossa, le cui scorte sono momentaneamente finite presso i magazzini Amazon.

La promozione in corso per l’iPhone 13 da 128 GB su Amazon è tanto più interessante anche per un ultimo motivo. La consegna del melafonino sarà praticamente immediata. Procedendo all’acquisto entro il pomeriggio di oggi 6 gennaio, ecco che il pacco contenente uno dei top di gamma Apple del 2021 arriverà già lunedì 9 gennaio. Per la massima protezione e assistenza del melafonino, con la transazione viene proposto anche l’abbonamento facoltativo Apple Care + per 2 anni a 169 euro aggiuntivi, oppure con l’opzione anche per furto e smarrimento (sempre per 2 anni) a 229 euro.

