Madame cancella tutto: toglie l’ultimo post condiviso, quello sulla questione Covid-19 e green pass, per lasciare spazio al nuovo progetto discografico, in attesa che l’indagine in corsa faccia il suo corso.

Qualche giorno fa, la cantante aveva provato a mettere una toppa alle numerose polemiche in rete scaturite dal suo presunto comportamento scorretto ma l’indagine è appena iniziata e Madame è da considerare innocente, fino all’eventuale condanna. Per questo motivo, non c’è ragione per cui Amadeus debba prendere provvedimenti nei suoi confronti e squalificarla dal Festival di Sanremo 2023, come invece richiesto da molti in rete.

“Tolgo l’ultimo post per dare spazio al nuovo progetto e lasciando che l’indagine faccia il suo corso”, le parole di Madame sui social nel rimuovere quanto dichiarato in precedenza. “I dettagli legati al caso non ho potuto darli perché appunto sono sotto indagine ed è in quella sede che se ne dovrà discutere”, aggiunge.

In tanti infatti avevano osservato la scarsa utilità del suo messaggio: Madame giustificava la sua posizione di no-vax, ma non è di certo quella oggetto di discussione. Si critica la cantante per l’eventuale falsificazione del vaccino per ottenere ugualmente il green pass.

Non è detto, però – lo ricordiamo – che quanto emerso in rete corrisponda a verità. C’è un’inchiesta in corso e si conoscerà l’esito solo a conclusione della stessa.

“Ne riparliamo in caso a processo finito, ora aggiungere altro è superfluo. Tocca aspettare gli esiti”, conclude Madame. L’intenzione adesso è quella di lasciare spazio alla musica, e nel post condivide anche un richiamo al pezzo di Sanremo. La cantante sarà in gara con un singolo dal titolo Il Bene Nel Male.

“Vediamo come andrà, per ora avanti tutta che c’è tanto da viversi. Tutto “il bene nel male”, un abbraccio”, scrive Madame. Non resta che attendere.