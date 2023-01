A poche ore dalla triste notizia della morte del campione, arriva un videomessaggio di Fedez per Gianluca Vialli. Nelle scorse settimane il rapper e imprenditore di Rozzano aveva già rivolto parole di affetto per il dirigente sportivo, quando quest’ultimo aveva annunciato il suo ritiro a vita privata per dare priorità alle cure.

Oggi la notizia che tutti temevano è arrivata: Gianluca Vialli è morto lasciando un grande vuoto nel mondo del calcio e dello sport tutto. Negli ultimi tempi l’ex spalla di Mancini era stato ricoverato a Londa per un peggioramento delle sue condizioni di salute, per questo il mondo intero si era stretto intorno alla famiglia e intorno allo stesso Vialli nella speranza di un risvolto positivo. Così non è stato.

Fedez si è dunque affidato ai social per inviare l’ultimo saluto a Gianluca Vialli e mandare un abbraccio alla famiglia. Federico Lucia appare provato e con gli occhi ancora intrisi di pianto, visibilmente scosso e triste, mentre con fatica esprime il suo dolore e il suo cordoglio. Il 2022 di Fedez si era chiuso con la brutta esperienza del tumore al pancreas e l’inevitabile intervento per risolvere il problema e per questo, racconta, era rimasto in contatto con Gianluca Vialli con il quale aveva instaurato un intenso rapporto di reciproco incoraggiamento con la promessa di incontrarsi.

Le sue parole:

“Pur non avendolo mai conosciuto di persona è stata una persona incredibile. Abbiamo subito tutti e due un intervento per due patologie diverse, però a me non era mai capitato nella mia vita di piangere al telefono con una persona che non conoscevo ma che conosceva il mio stesso dolore in quel momento. Mi ha dato una mano non dovuta, ma incredibile. Mi spiace perché avremmo dovuto vederci e ci eravamo promessi di farci una foto con la nostra cicatrice. Condoglianze alla famiglia e un saluto grande a Gianluca, sono davvero costernato dal non essere riuscito a conoscerti. Pur avendo avuto una conoscenza epistolare e telefonica mi hai dato tanto, ed è giusto che le persone lo sappiano“.

Questo il messaggio di Fedez per Gianluca Vialli, con gli occhi intrisi di lacrime e un grande dolore nelle sue parole.

