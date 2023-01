Nei migliori album di Adriano Celentano c’è tutta la storia di un ragazzo innamorato del rock’n’roll e del suo Paese: il Molleggiato ha sempre raccontato la realtà con occhio critico, talvolta sbeffeggiandola e altre volte condannando le ingiustizie con una penna e uno stile tutt’altro che banali. L’eterno ragazzo della via Gluck, ancora oggi, si rende attuale con le sue ballate romantiche e le sue canzoni di protesta, che ci fanno capire che niente è cambiato in più di 50 anni di musica.

Svalutation (1976)

Svalutation, come detto in apertura, è un manifesto ancora attuale. A partire dalla title-track fino alle due parti di I Want To Know – riprese poi nella serie animata Adrian – Adriano Celentano verso la fine degli anni ’70 ha raccontato uno spaccato di società in disordinato cambiamento, ma anche l’immobilità di una parte del Paese.

Svalutation Audio CD – Audiobook

04/23/2013 (Publication Date) - Universal Music (Publisher)

I Miei Americani (1984)

Il Molleggiato ha il merito di aver fatto proprie canzoni internazionali: come ai tempi di Pregherò (Stand By Me), I Miei Americani contiene cover di Celentano passate alla storia, da Michelle dei Beatles a Susanna (Suzanne) dei VOF De Kunst.

Il Re Degli Ignoranti (1991)

Ogni cantautore che si rispetti ha un momento di rottura: quello de Il Re Degli Ignoranti è solamente sonoro, visto che con questo disco Celentano trasforma il suo sound rendendolo più contemporaneo. Il disco è iconico, perché il titolo diventerà uno dei biglietti da visita del Molleggiato che si definisce, appunto, “il re degli ignoranti”.

Mina Celentano (1998)

Due giganti, un capolavoro: Mina Celentano vede il Molleggiato in compagnia della tigre di Cremona sfoderare brani che entreranno nella storia come Acqua E Sale e Brivido Felino.

Mina Celentano Mina Celentano

audioCD

Io non So Parlar D’Amore (1999)

Per molti, Io Non So Parlar D’Amore è il disco più bello di Adriano Celentano: da Gelosia a L’Emozione Non Ha Voce, il disco chiude gli anni ’90 con canzoni piene di ritmo e d’amore.

Continua a leggere su optimagazine.com