Ci sono conferme, purtroppo, su Gianluca Vialli morto. Al momento della pubblicazione del nostro articolo, infatti, non è stata ancora pubblicata l’ultima ora ANSA, ma allo stesso tempo diverse testate autorevolissime ci dicono che la voce del 6 gennaio non sia una bufala. Lecito porsi dei quesiti in merito, se non altro perché negli ultimi mesi si sono susseguite tante fake news in merito. Vedere per credere quanto vi abbiamo riportato su OptiMagazine non molto tempo fa, a cavallo del nuovo ricovero a Londra che non lasciava immaginare nulla di positivo.

Cosa sappiamo su Gianluca Vialli morto oggi: l’ultima ora di oggi non rappresenta una bufala

Certo, per molti la notizia era tristemente nell’aria da tempo, ma fa sempre un certo effetto apprenderle quando poi appaiono vere. L’annuncio su Gianluca Vialli morto, con l’ultima ora dell’Epifania che rovina lo spirito di una mattinata di festa, rappresenta un duro colpo non solo per gli amanti del calcio. Parliamo infatti di un personaggio trasversale, che ad un certo punto sembrava quasi aver vinto la propria battaglia. Poi, il nuovo peggioramento a fine 2022 ed il ricovero in Inghilterra di poche settimane fa che ha dato a tutti un immediato senso di pessimismo.

Spalla di Roberto Mancini durante i trionfali Europei del 2022, parliamo di una mente brillante e di un ex calciatore in grado di farsi amare anche dai tifosi avversari. Tante imprese sul campo con la maglia della Sampdoria e della Juventus, fino alla carriera (breve) da allenatore e giocatore del Chelsea. Un’icona anche tra i blues insieme a Gianfranco Zola, è lecito ricordarlo.

Insomma, stiamo vivendo un momento non esaltante visti i tanti addii “pesanti” che arrivano nel mondo del calcio. Ribadisco che, purtroppo, la notizia di Gianluca Vialli morto trovi molte conferme e non ci rimette al cospetto di una bufala stando all’ultima ora di oggi.

