La scarsa disponibilità PS5 continua ad essere un cruccio per tanti gamers in tutto il mondo. Chi non è riuscito ancora ad accaparrarsi la sua unità di console potrebbe però ben presto raggiungere il suo agognato obiettivo. Lo promette il Presidente e CEO di Sony Interactive Entertainment Jim Rayan, presente al CES di Las Vegas in svolgimento in questi giorni.

In pratica, secondo Rayan, la disponibilità PS5 sarà decisamente maggiore per tutto il 2023. La maggiore presenza di scorte potrebbe di certo dipendere dal superamento dei problemi di produzione dovuti alla penuria di componenti hardware ma anche ad una domanda inferiore per la console. Come riferito, finora, sono stati vendute 30 milioni di unità di PS5 e dunque meno utenti proveranno a comprarla nei prossimi mesi. A questa prima osservazione, si aggiunge anche altro. Nel corso del 2023 dovrebbe essere presentata anche una nuova versione di PS5 (con annesso disco rigido rimovibile) e l’interesse per questo nuovo modello, magari poi commercializzato nel 2024, potrebbe spingere molti a non puntare ancora su quanto presente sul mercato.

La scarsissima disponibilità PS5 degli ultimi mesi si è legata spesso alla vendita della console in bundle con giochi (e dunque ad un prezzo più elevato) o a sistemi di prenotazioni su invito. Entrambe le procedure hanno reso davvero difficoltoso l’acquisto della console. La speranza del 2023 è che, dopo le parole del CEO Sony, la soluzione di gaming sia sempre più presente nei negozi fisici e online per essere acquistata da sola e senza alcun pre-order necessario. Qualche segnale positivo, in effetti, lo si è colto anche a fine 2022, nel corso del periodo pre-natalizio. Non che la conquista della console sia stato del tutto facile, ma ci sono state diverse occasioni per conquistarsi il gioiellino hi-tech più di recente.

