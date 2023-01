Tali e Quali si prepara al suo ritorno su Rai1 per lo scontro con C’è Posta per Te proprio da questo sabato 7 gennaio e i fan non potevano che esserne felici. Dopo il successo e le soddisfazioni ottenute ad inizio della stagione televisiva con Tale e Quale Show, Carlo Conti torna al timone di una banda di ‘imitatori’ in versione nip pronta a conquistare i giudici.

Sabato 7 gennaio in prima serata su Rai 1, prenderà il via la terza edizione di Tali e Quali, con ben cinque prime serate, una in più rispetto all’anno scorso, e tre confermatissimi giudici: Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, a loro si uniranno i giurati per una puntata. Secondo le prime anticipazioni ci sarà un quarto giudice che risponde al nome di Adriano Celentano, un imitatore, che nella prima puntata avrà al suo fianco un quinto giurato ovvero Alessia Marcuzzi pronta a lanciare il suo varietà, Boomerissima, in onda da martedì 10 gennaio in prima serata su Rai 2 per quattro serate.

Chi sono i concorrenti di Tali e Quali? Al momento sappiamo molto poco a riguardo ma quello che è certo è che il talent show condotto da Carlo Conti prevede la presenza di dieci concorrenti sconosciuti che si esibiranno imitando un famoso cantante, truccati e vestiti per l’occasione, presentandosi di volta in volta al cospetto dei giudici. Ma, oltre alla presenza di concorrenti “nip”, ci saranno anche Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni, retrocessi alla dalla versione vip dopo le performance a Tale e quale show.

Naturalmente questo si tratta solo di un modo per accontentare tutti coloro che sono pazzi delle loro esibizioni, vera rivelazione dell’edizione 2022 di Tale e Quale Show, fino a dove si spingeranno i due attori questa volta? Il resto lo scopriremo solo strada facendo a partire proprio da sabato sera.