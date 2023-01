Qualora foste in cerca di un nuovo smartwatch con a bordo il sistema Wear OS, allora è giunto per voi l’occasione giusta per procedere all’acquisto su Amazon di un’offerta molto interessante del recente e fantastico Samsung Galaxy Watch5 con cassa da 44mm e con Bluetooth. Troverete il modello in questione oggi, giovedì 5 gennaio, con uno sconto del 31% all’imperdibile prezzo di 226,58 euro (invece di 329 euro di listino) nella versione italiana e nel bellissimo colore Sapphire. Il wearable è venduto e spedito dall’e-commerce, la disponibilità è immediata e se siete clienti iscritti al servizio Prime, la consegna è gratuita e non sono previsti ulteriori costi aggiuntivi. Detto ciò, vediamo insieme quali caratteristiche possiede.

Il Samsung Galaxy Watch5 (44mm) è dotato di un display Crystal Super AMOLED da 1,4 pollici più rigido, realizzato in cristallo di zaffiro e che risulta essere 1,6 volte più resistente ai graffi; con questo dispositivo potrete personalizzare lo stile del vostro smartwatch fitness-tracker grazie a una gamma di nuovi fasce e stili, così da creare e rendere unico il vostro look. Il processore a bordo è l’Exynos W920, con 1,5GB di memoria RAM e 16GB di storage interno; inoltre, sfrutta l’interfaccia One UI Watch e la connettività NFC, oltre al Bluetooth. L’orologio è anche un perfetto sleep tracker, infatti, monitora il sonno con la tecnologia di tracking del sonno avanzata, pianifica l’ora di andare a dormire, rileva il modo di russare, comprende e traccia le fasi del vostro sonno.

Offerta SAMSUNG Galaxy Watch5 44mm Orologio Smartwatch, Monitoraggio... Sleep tracker: l’orologio fitness monitora il sonno con la...

Controlla il tuo cuore: il potente orologio bluetooth con sensore...

Grazie al sensore Samsung BioActive 3 in 1, il wereable è equipaggiato di tre sensori per la salute: sensore di analisi dell’impedenza bioelettrica (BIA), sensore cardiaco elettrico (ECG) e sensore di frequenza cardiaca ottica. Inoltre, il prodotto monitora la percentuale di massa grassa, il peso dei muscoli scheletrici e tiene traccia dei vostri progressi con i feedback personalizzati di Samsung Galaxy Watch5. La batteria è a ricarica veloce: il dispositivo impiega circa 30 minuti per passare dallo 0% al 45% di carica.

Continua a leggere su optimagazine.com