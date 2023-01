Il 5 gennaio 1998 la morte di Sonny Bono arrivò con un incidente, una fatalità che spense per sempre una delle menti più geniali e prolifiche del mondo della musica.

Salvatore Phillip Bono – questo il nome di battesimo – aveva legato il suo nome a tanti punti fermi della musica dagli anni ’60 a quelli a venire, e soprattutto era stato legato sentimentalmente a una delle voci più rappresentative del pop internazionale. Parliamo di Cherylin Sarkisian, che tutti conosciamo come Cher.

Il 5 gennaio 1998 Sonny Bono stava sciando presso l’Heavenly Mountain Resort di South Lake Tahoe, in California, quando improvvisamente si schiantò contro un albero. Secondo lo sceriffo della contea Douglas Ron Pierini, Bono morì sul colpo alle ore 14 mentre sciava in solitaria tra i pini. La morte fu cagionata da un grosso trauma dovuto all’impatto con l’albero.

Il suo corpo fu ritrovato cinque ore dopo la morte, dato che i familiari avevano lanciato l’allarme non vedendolo rientrare dal sentiero. Al suo funerale, l’ex moglie Cher – nel frattempo Sonny aveva sposato Mary Whitaker – fece un discorso commovente durante il quale pronunciò parole piene di affetto e stima nei confronti della moglie Mary e dei figli.

Sonny Bono e Cher si sposarono nel 1964 e dal loro matrimonio nacque Chastity. Insieme, prima di essere una coppia, erano un duo: nei primi anni ’60 si fecero chiamare Caesar And Cleo per poi diventare Sonny & Cher e scrivere canzoni che ancora oggi fanno parte della storia: I Got You Babe, Bang Bang (My Baby Shot Me Down), tutte scritte da Sonny Bono e interpretare dalla meravigliosa voce di Cher.

La memoria di Sonny Bono è ancora viva tra i fan del duo: su Twitter sono in tantissimi a riportare il nome del compositore alla gloria, rispettando questo anniversario come uno dei più tristi della storia della musica.

