Il suo nome è tra quelli indagati per il green pass falso. C’è un’inchiesta in corso su Madame: la cantante è stata accusata di aver chiesto ed ottenuto la certificazione verde senza essersi sottoposta al vaccino anti Covid-19. Intanto, sempre il suo, è tra i nomi del prossimo Festival di Sanremo e in molti ne chiedono l’esclusione a gran voce.

L’inchiesta è ancora in corso ma, stando a quanto si capisce dalle sue parole, Madame non ha problemi a dichiararsi colpevole. O meglio, colpevole in parte, perché di fatto non dichiara di aver ottenuto il green pass senza vaccino, né di non averlo ottenuto. Si dichiara no-vax – o meglio, una delle tante ex no-vax.

Come molti altri, spiega di essere stata contraria, inizialmente, alla somministrazione del vaccino anti Coronavirus. Poi, invece, è rinsavita, e ne ha capito l’importanza, informandosi. Agli appassionati del Festival, però, tutto ciò non interessa. Ne chiedono solo l’esclusione da Sanremo 2023, squalifica giustificata dal fatto che il suo comportamento sarebbe ritenuto inaccettabile per la legge, qualora la cantante venisse giudicata colpevole.

Colpevole di aver chiesto, ottenuto ed esibito un green pass falso, non colpevole di essere no-vax. Per questo, a detta di molti, la “toppa” che Madame ha provato a mettere sul “buco” è stata anche peggio. Il punto, come in molti le rispondono, non riguarda il suo essere a favore dei vaccini o contraria. Madame avrebbe potuto decidere in tutta tranquillità di non vaccinarsi ma non per questo sentendosi autorizzata a disporre di un falso green pass.

Il suo post ha tutta l’aria di un “mea culpa” con finale all’insegna della redenzione, per far leva sulla direzione artistica di Sanremo 2023 e non farsi squalificare. La giustizia farà il suo corso e Amadeus si è già espresso in merito. Al momento non sembra voler cambiare la sua posizione.