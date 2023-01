Con il film Cenerentola su Rai1 prosegue la prima serata della rete ammiraglia dedicata alla magia Disney. Stasera, 5 gennaio, va in onda il live action diretto da Kenneth Branagh nel 2015, con protagonisti Lily James (Downton Abbey, Pam and Tommy) e Richard Madden (Il Trono di Spade, I Medici).

Adattamento della celebre fiaba e remake del classico d’animazione Disney del 1950, la storia è nota: in questa versione Cenerentola si chiama Ella e vive con matrigna e sorelle, dalle quali è secondo tradizione bistrattata. Casualmente, in una foresta, avviene il primo incontro con il principe, che non si fa riconoscere e si presenta come Kit, ma poi decide di ritrovare la misteriosa fanciulla di cui si era innamorato. Viene indetto un ballo, la famiglia partecipa, ma Ella viene umiliata dalla sua matrigna che le strappa il vestito. La fata madrina risolverà il problema dotando la fanciulla di carrozza, vestiti e identità misteriosa. Tutto fino a mezzanotte, però.

Il film Cenerentola su Rai1 è sostenuto da un cast corale e brillante. Oltre a Lily James, che veste i panni di Ella, e Richard Madden nel ruolo del principe Kit, troviamo: Cate Blanchett è Lady Tremaine; Helena Bonham Carter è la fata madrina; Stellan Skarsgård è il granduca; Derek Jacobi è il re; Nonso Anozie è il capitano delle guardie del re; Hayley Atwell è la madre di Ella; Ben Chaplin è il padre di Ella; Eloise Webb interpreta Ella da bambina; Holliday Grainger è Anastasia Tremaine; Sophie McShera è Genoveffa Tremaine; e Jana Perez nei panni della principessa Selina di Saragozza.

Inizialmente il ruolo di Ella fu proposto a Emma Watson, che dovette rifiutare il progetto (anche se tuttavia finì per interpretare un’altra principessa Disney nel live action de La Bella e la Bestia). In seguito, diverse attrici vennero prese in considerazione, tra cui: Alicia Vikander, Saoirse Ronan e Margot Robbie.

Nel 2016 il film è stato candidato all’Oscar per i migliori costumi realizzati da Sandy Powell.

Cenerentola va in onda alle 21:35 su Rai1.

