Ci sarà un rimborso DAZN generalizzato dopo i seri problemi riscontrati nel big match tra Inter e Napoli di mercoledì 4 gennaio? Il servizio di streaming di eventi sportivi è andato letteralmente in down nelle scorse ore, al principio della delicata partita di riavvio del campionato di serie A. I numerosissimi tifosi si chiedono dunque se ci sarà o meno un risarcimento per il servizio non fruito. Cerchiamo di capire quali potrebbero essere gli scenari possibili.

La tipologia di problemi

La partita tra Inter e Napoli ha avuto il suo fischio di inizio alle ore 20:45 di mercoledì 4 gennaio. Già dai primi istanti dello scontro, la piattaforma DAZN ha registrato forti rallentamenti: poi si è passati al blocco completo dello streaming. Un po’ tutti gli utenti collegati in Italia per la partita hanno visualizzato diversi messaggi di errore o semplicemente la notifica di non disponibilità del servizio. A nulla sono valsi i tentativi ripetuti di uscita e accesso al proprio profilo: per circa 15 o 20 minuti la partita non è stata fruita. A partire dalle ore 21:05 circa la situazione si è poi normalizzata del tutto, almeno per la gran parte degli spettatori.

Possibile un rimborso DAZN generalizzato

La casistica dei problemi DAZN delle scorse ore assomiglia in toto a quanto accaduto per alcuni match di inizio campionato di serie A di questa stagione (in particolare nelle giornate del 13 e 14 agosto 2022), con il down del servizio accertato per svariati minuti. In quell’occasione, la piattaforma diede il via ad un risarcimento del 50% dell’abbonamento mensile come forma di compensazione eccezionale per la mancata visione degli eventi.

Non è utopistico credere che, dopo un down importante come quello della partita di Inter-Napoli, si proceda nella stessa direzione, naturalmente solo per quegli abbonati collegati alla visione del match al suo avvio. Ci aspettiamo che la stessa DAZN comunichi le sue intenzioni su un eventuale rimborso già nelle prossime ore.

Richiesta rimborso DAZN dai singoli utenti

Tutti gli abbonati DAZN devono sapere che esiste anche una modalità di richiesta rimborso personale. C’è infatti una specifica procedura ai sensi della Delibera 17/22/CONS AGCOM. L’utente ha facoltà di inviare domanda entro 7 giorni di calendario dalla messa a disposizione (da parte della piattaforma) dei dati di playback relativi all’evento interessato dai problemi.

Proprio la richiesta dovrà essere trasmessa dal titolare dell’abbonamento via indirizzo mail di sottoscrizione del servizio alla casella richiestarimborsodazn@dazn.com o PEC rimborsidazn@legalmail.it. Il modulo specifico potrà essere scaricato da questa pagina. C’è da prestare estrema attenzione alle condizioni di accettazione della richiesta che va compilata in ogni sua parte, anche nei valori relativi agli indicatori di QoE da cui evincere il potenziale disservizio subito. Ogni dettaglio in merito sarà presente nel collegamento ufficiale appena indicato.

Continua a leggere su optimagazine.com