La procedura per trasportare le chat WhatsApp su un nuovo telefono Android sarà presto estremamente semplificata grazie al lavoro degli sviluppatori del servizio di messaggistica. L’informatore WABetaInfo ha scovato una corposa novità relativa alla funzione nella beta Android 2.23.1.25 disponibile sul Play Store per i tester: questa consentirà di procedere al trasferimento in maniera estremamente semplice e praticamente immediata.

Nella foto di inizio articolo è visibile quanto sarà presente nella schermata Impostazioni di WhatsApp > Chat in futuro: attraverso il comando (per ora in inglese) Chat Transfer to Android agli utenti potranno migrare facilmente la cronologia delle chat dal telefono a un altro dispositivo Android, in maniera diretta. Ciò che cambia rispetto all’attuale procedura, sarà la mancata necessità di eseguire preventivamente il backup della cronologia delle chat su Google Drive nel passaggio ad un nuovo dispositivo. Così facendo non solo si risparmierà del tempo ma anche del prezioso spazio sulla spazio di archiviazione online.

La funzione è ancora in beta, dunque non sappiamo esattamente quando questa arriverà in via definitiva per gli utenti attraverso un aggiornamento stabile sul Play Store. Nel corso di questa prima parte del 2023, certamente, non mancheranno nuovi test per perfezionare la feature ed evitare che questa comporti errori o bug di qualsiasi tipo. Per il momento, proprio la nuova opzione sembra riguardare esclusivamente la procedura per esportare chat WhatsApp da un dispositivo Android ad un altro Android. Più complicato sarebbe il passaggio diretto da un dispositivo Android ad un iPhone e viceversa. D’altronde per quest’ultima procedura, in effetti, è stata messa a disposizione solo a fine 2022 la specifica app Move to iOS ed è difficile aspettarsi di meglio, almeno nell’immediato futuro. Gli sviluppatori WhatsApp sono comuqnue sempre al lavoro: potrebbero presto stupirci con nuove funzionalità a cui non abbiamo ancora pensato.

