Il 4 gennaio 2023 è morta la nonna di Levante. La cantautrice lo ha annunciato sui social e ha condiviso con i suoi follower un pensiero d’amore e dolore per Rosalia – questo il nome della congiunta – aggiungendo alcune foto e filmati. Per Levante si tratta di un grande dolore, e tra i commenti non manca il cordoglio delle colleghe Elisa e Emma Marrone, ma anche Giorgia, Alessandra Amoroso e del cantautore Nek.

Levante dedica alla nonna aneddoti e parole in siciliano, come il titolo “Bommiaggiu” e il racconto di quella volta in cui aveva detto a Rosalia che sarebbe andata al Festival di Sanremo. Le parole della cantautrice:

“Mia sorella Rosalia, al telefono, dopo settimane di assistenza al nostro albero sacro, con il sole e con la luna, mi ha detto: ‘Quanti colpi d’ascia servono per abbattere una sequoia?’. Ho pianto così, pensando alla nonna nel suo letto, legata alla vita, nonostante tutto. Oggi è morta la nonna Rosalia. Oggi muore tre volte mio padre. Lascia dentro di me un grandissimo vuoto ma nulla confrontato all’amore, alla forza, all’orgoglio con il quale ha sorretto la mia famiglia. Grazie amore mio, ti bacio sul collo dandoti un po’ di fastidio, come facevo sempre. ‘Nonna, a febbraio vado a Sanremo! M’ha taliari!’, ‘Se, se!'”.

Insieme al triste annuncio, Levante mostra alcuni attimi di vita insieme alla nonna: quel momento in cui hanno scattato un selfie allo specchio, la preparazione del cibo, la piccola figlia della cantautrice tra le braccia di Rosalia, il tutto in quell’atmosfera intima che è tipica del tepore di casa alla quale Levante, più volte l’anno, fa ritorno per godersi il focolare domestico.

Come confessa Levante, la morte di un congiunto lascia sempre un grande vuoto che tuttavia si riempie – non senza fatica – con l’amore rimasto nei ricordi che tamponano la grande ferita che mai troverà sollievo.

Continua a leggere su optimagazine.com