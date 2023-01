Si torna a parlare proprio in questi giorni di Rosario Muniz, personaggio diventato celebre sui social anni fa, per poi finire nel dimenticatoio. Canzoni apprezzate da soggetti dai gusti musicali discutibili, ma ciò non toglie che abbia creato una certa apprensione la voce che lo vedeva morto. Indiscrezioni che hanno creato una certa preoccupazione per coloro che lo hanno sempre seguito. A prescindere dai gusti di ogni utente, giusto precisare alcuni aspetti a proposito della vicenda, soprattutto per chi oggi si chiede “come sta“.

Come sta Rosario Muniz: ulteriori chiarimenti per chi oggi alimenta la voce che sia morto

Dopo gli aggiornamenti di fine 2022, ci sono ancora diversi utenti che si pongono domande sul suo stato di salute. Del resto, continuano a girare video e post che mettono in discussione il fatto che Rosario Muniz sia ancora vivo, al punto da rendere necessario questo ulteriore chiarimento da parte del sottoscritto. Esiste una pagina Facebook, che in realtà rappresenta il profilo privato del diretto interessato. Per questioni di privacy preferisco non linkarla, ma al contempo vi dico che rappresenta la prova del fatto che stia bene.

Aggiungo “per fortuna”, ovviamente. La storia di Rosario Muniz morto è solo una bufala alimentata da Andrea Dipré, tramite un filmato caricato sui social circa un mese fa. Non so dirvi se si tratti o meno di un qualcosa di concordato tra i due, ma la sostanza non cambia. Se vi chiedete “come sta” il noto influencer, ovviamente non posso avere la sua cartella clinica tra le mani, ma i video che si trovano all’interno del suddetto profilo sono quantomeno incoraggianti sotto questo punto di vista. In attesa di eventuali aggiornamenti sul tema che tiene banco in questo periodo.

Ribadisco, dunque, che Rosario Muniz non sia morto, sperando che il messaggio arrivi a chi di dovere.