Citizen, azienda innovatrice nel campo dell’orologeria, durante l’evento CES 2023 di Las Vegas ha annunciato il lancio della nuova serie di smartwatch Citizen CZ Smart basati sul sistema Wear OS 3. Il rivoluzionario dispositivo indossabile offre un consulente integrato per la cura di sé tramite l’app proprietaria CZ Smart YouQ, sviluppata utilizzando la ricerca sperimentata dall’Ames Research Center della NASA e l’intelligenza artificiale creata attraverso le collaborazioni del brand giapponese utilizzando l’ambiente e gli strumenti all’interno di reti neurali IBM Watson.

Il software CZ Smart YouQ permette, a coloro che lo indossano, di analizzare i livelli di affaticamento e vigilanza, offrendo anche approfondimenti e strategie personalizzate per costruire abitudini migliori per massimizzare il potenziale quotidiano. Gli orologi Citizen CZ Smart combinano il design, la funzione mirata e la tecnologia innovativa in un dispositivo indossabile davvero rivoluzionario. L’applicazione CZ Smart YouQ è in grado di fornire approfondimenti più intelligenti relativi al proprio benessere, si sincronizza con la propria vita quotidiana e fornisce un biofeedback in tempo reale sfruttando reti neurali sviluppate all’interno di IBM Watson. La CZ Smart YouQ può apprendere e comprendere il cronotipo di chi lo indossa, ovvero i tempi di sonno e veglia preferiti da un individuo entro 7-10 giorni elaborando i dati del sonno e i punteggi.

ARTICOLI CORRELATI

Per quanto concerne il lato tecnico, il nuovo smartwatch Citizen CZ Smart PQ, con cassa da 41mm (versione Casual) e 43mm (versione Sport), sfoggia un display AMOLED da 1,3 pollici, un processore Qualcomm Snapdragon Wear 4100+ con 8GB di memoria integrata. L’orologio presenta, inoltre, le connettività Bluetooth, Wi-Fi, GPS e NFC, oltre che le seguenti funzionalità: giroscopio, altimetro, barometro, accelerometro, sensore per la frequenza cardiaca, sensore SpO2 e sensore di luminosità ambientale. Le app preinstallate sono Google Fit, CZ Smart YouQ, Strava, Spotify, YouTube Music e Amazon Alexa. Quanto alla batteria, il device è in grado di assicurare più di 24 ore di autonomia, con ricarica completa in 40 minuti. Questa nuova serie esordirà ufficialmente sul mercato il prossimo mese di marzo negli USA e poi arriverà in Messico, Canada e Regno Unito. Per l’Italia occorrerà aspettare informazioni dal produttore circa la sua commercializzazione.

Continua a leggere su optimagazine.com