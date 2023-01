Ci sono alcune informazioni che devo portare all’attenzione di coloro che sono alla ricerca dei biglietti di Monza-Inter. A dirla tutta, la situazione sembrava chiara poco meno di un mese fa, quando sul nostro magazine abbiamo già affrontato la questione, ma a due giorni dal match è opportuno aggiornare il quadro per chi vorrebbe assicurarsi un ticket all’ultimo minuto. Come stanno le cose? Proviamo a fare il punto della situazione, in modo da essere sempre sul pezzo, senza alimentare inutili speranze per coloro che ad oggi sono restati fuori.

Non c’è molto da fare per i biglietti di Monza-Inter destinati agli ospiti: gli ultimi dati aggiornati

Provando ad analizzare la questione, all’interno del sito della compagine brianzola risultano disponibili solo biglietti di Monza-Inter in tribuna. Insomma, restano disponibili quelli nelle aree dello stadio che costano di più. Difficilmente verranno a galla ulteriori occasioni tra oggi e domani. In particolare, i circa 2.000 tagliandi destinati al settore ospiti sono stati bruciati a dicembre, ancor prima della vittoria dei nerazzurri contro il Napoli che a conti fatti ha riaperto il campionato. Insomma, situazione che appare molto chiara al momento.

Qualora abbiate voglia di assicurarvi biglietti di Monza-Inter, dunque, occorre consapevolezza sul fatto che restino a disposizione dei tifosi ticket a tre cifre. Del resto, anche la squadra di casa sta andando molto bene da quando è arrivato in panchina Palladino. Partita complicata quella di ieri sul campo della Fiorentina, ma nella ripresa i brianzoli sono venuti fuori alla distanza ed hanno disputato un’ottima ripresa, meritando alla grande il punto conquistato in trasferta.

Insomma, è chiara la situazione relativa ai biglietti di Monza-Inter, con l’anticipo di sabato sera che vedrà protagoniste due squadre in salute e vogliose di fare la differenza nelle rispettive posizioni di classifica stando a quanto osservato ieri.