Copenhagen Cowboy su Netflix dal 5 gennaio: dopo la presentazione alla Mostra del cinema di Venezia, la serie tv di Nicolas Winding Refn sbarca sulla piattaforma di streaming.

La storia ruota intorno a Miu, un’enigmatica ragazza. Dopo una vita trascorsa a servire gli altri, si imbatte nel cupo paesaggio della malavita criminale di Copenaghen. In cerca di giustizia e vendetta, intraprende un’odissea attraverso il naturale e il soprannaturale.

“Con Copenhagen Cowboy, sto tornando al mio passato per modellare il mio futuro creando una serie, un’espansione dei miei alter ego in continua evoluzione, ora nella forma della mia giovane eroina, Miu”, ha detto Refn in una dichiarazione riportata da Variety. Il regista di film cult come Drive e The Neon Demon ha anche parlato molto bene della sua collaborazione con Netflix, affermando che “è stata un’esperienza assolutamente meravigliosa a tutti i livelli”.

“Non solo li percepisco come miei partner grazie a molte avventure che avremo nel futuro, ma anche come miei amici. È nato il nuovo termine: Netflix Winding Refn”, ha scherzato il regista danese.

Jenny Stjernströmer Björk, regista della Nordic Original Series di Netflix, ha affermato di considerare Refn come “uno dei registi più acclamati della Danimarca”. Con questa nuova serie, Björk ha detto che Netflix lo stava “riportando in Danimarca per produrre uno spettacolo danese locale dopo più di 15 anni all’estero”.

“Nicolas è una forza creativa ed è un regista così affascinante e imprevedibile. Non vediamo l’ora di portare Copenhagen Cowboy nel mondo”, ha continuato Björk.

La serie è interpretata da Angela Bundalovic, Lola Corfixen e Zlatko Buric. Il cast aggiuntivo include Andreas Lykke Jørgensen, Jason Hendil-Forssell, Li Ii Zhang, Dragana Milutinovic, Mikael Bertelsen e Mads Brügger tra gli altri. Tutti e sei gli episodi sono disponibili su Netflix a partire dal 5 gennaio 2023.

