Le più divertenti immagini di buona Befana, ma anche quelle di auguri Epifania per questo 2023, saranno le più ricercate delle prossime ore. Sia che si voglia inviare una nota ironica e scherzosa via WhatsApp o social a qualche amica o conoscente, sia che l’intenzione sia quella di onorare la speciale ricorrenza religiosa del 6 gennaio, le soluzioni proposte in questo approfondimento non mancheranno di aiutare chiunque

Le più divertenti immagini di buoona Befana 2023

L’Epifania religiosa che segna l’arrivo dei Magi alla grotta di Betlemme per onorare il Bambino Gesù si accompagna alla splendida tradizione di una cara vecchina che porta i doni ai più piccoli, a cavallo della sua malandata ma sfrecciante scopa. Chi è alla ricerca di divertenti immagini di buona Befana ha di certo l’intenzione di prendere in giro qualche parente, amica e conoscente. Nelle soluzioni riportate nella galleria sottostante, si fa riferimento a tutti i preparativi necessari per affrontare il lungo viaggio della notte da nord a sud dell’Italia per riempire le calze di doni, dolciumi ma anche di carbone. Il tono ironico dei testi che si accompagnano alle simpatiche immagini della vecchina e della sua scopa sono di certo destinate a chiunque non sia particolarmente permalosa e pronto a prendersela per un messaggio via WhatsApp o altro social.

Auguri di buona Epifania

La festività del 6 gennaio non andrà di certo onorata solo attraverso le divertenti immagini di buona Befana. Il vero significato della ricorrenza con la visita dei Magi alla grotta è al centro delle ulteriori immagini presenti in questa pagina. Qualunque cristiano praticante sarà contento di ricevere una delle opzioni presenti in galleria con protagonista la stella che ha guidato il cammino verso la nuova luce di Gesù. Una frase di Papa Francesco poi riporta di certo l’essenza della festa che è manifestazioni del Signore e del credo nella religione cattolica.

