Al Premiato Circo Volante del Barone Rosso ho coronato un sogno sorprendendo e facendo incontrare l’incredibile musicista ANDREA RA col suo idolo CORRADO MALANGA, lo scienziato studioso di tanti fenomeni, tra cui extraterrestri e piramidi, che Andrea ha inserito nel cartone animato del suo video “Dipendenza”

Li ho fatti dialogare insieme poi Andrea si è esibito live insieme al figlio diciannovenne JAMES RIO in una inedita formazione basso-batteria.

La carriera di Andrea Ra è incredibile: bassista, cantante, songwriter, musicista, produttore con una laurea in lingue e letterature scandinave e una tecnica strumentale inimitabile. Dopo oltre 25 anni di carriera e una parallela attività da session man con tanti artisti nazionali ed internazionali (Giuliodorme, Diaframma, Piotta, Daniele Groff, Gazebo, Ratti della Sabina, Brusco, Damo Suzuki, La Batteria, Kemama, Fabrizio Moro ecc.), Andrea Ra al momento è sicuramente il cantautore più Rock/Alternative in circolazione. La ricerca strumentale continua, unita ad un’originalità e coerenza quasi al limite dell’autolesionismo, ha fatto di lui un Artista di grande livello e uno dei bassisti più innovativi e quotati a livello nazionale tanto da essere Premiato al MEI nel 2017 come Miglior Bassista Italiano Alternative.

Dall’ottobre 2021 è tornato sulle scene musicali pubblicando il singolo “Dipendenza”, secondo di una serie che ha preannunciato l’uscita del suo nuovo album. Si è ripresentato con un progetto unico insieme al prodigioso batterista e polistrumentista James Rio, figlio 19enne dello stesso Andrea e del quale già molto si parla nell’ambiente rock e metal dopo 6 anni di intensa attività live. Una coppia padre/figlio che rende unica e folle una proposta che si pone in diretto contrasto con un mercato musicale sempre meno propenso a sperimentare linguaggi diversi dalle mode del mainstream.

Dopo “Mi Vuole Sigillare (Gates)”, la sintesi e l’essenza del messaggio veicolato in “Dipendenza” può essere compresa proprio in una frase del testo: “il Mondo è droga”. Dipendenze, affettive, da Social, da consumo o da abuso che creano le più svariate ossessioni in un Mondo anestetizzato ed anestetizzante in cui viene esercitato un continuo controllo che produce un overload di basse emozioni come rabbia, paura, ansia e sensi di colpa. Basse emozioni in un Mondo in preda al panico e alla schizofrenia: un “Truman Show” le cui impalcature erano da tempo pericolanti, sprofondato ora in una “Matrix” ancor più pericolosa.

È questo il senso dell’omaggio, nel video, al Professor Corrado Malanga (ricercatore e maestro d’ipnosi regressiva in merito alle abduction aliene), che da anni pone l’accento sul fatto che il denaro e il potere sono alcuni dei mezzi più utilizzati per esasperare ed inasprire il conflitto duale tra gli uomini.

In “Dipendenza” l’impronta del crossover anni ’90 è tanto evidente quanto il richiamo al magistero del Basso dei Primus, sebbene qui Andrea Ra suoni anche la chitarra. Una testimonianza rara quella di Andrea Ra, in un 2021 dove quasi nessun “cantautore Rock” riesce a spingersi e a calcare con tanta credibilità territori ormai sconosciuti anche a tante band “cosiddette” alternative. Già nel 2002 le più grandi riviste di settore hanno riservato ad Andrea Ra l’appellativo di “Les Claypool italiano” e, dopo quasi 20 anni, lui ancora risponde con coerenza: “Presente!” all’appello.

