Sofia Goggia e Giorgia Cardinaletti a Sanremo 2023? Sembra proprio che i loro nomi siano nella lista di Amadeus, in qualità di co-conduttrici della kermesse canora. Lo scrive Il Messaggero oggi e la notizia si sparge a macchia d’olio ma mancano ancora conferme ufficiali.

Sofia Goggia potrebbe essere la terza co-conduttrice del Festival della Canzone Italiana a febbraio e, stando a quanto si legge sulle pagine de Il Messaggero, il suo sarebbe il prossimo nome ad essere annunciato in via ufficiale dal direttore artistico. Il suo nome si aggiungerebbe a quelli, già confermati, di Chiara Ferragni e di Francesca Fagnani.

Si attende dunque una comunicazione al tg1 delle 20.00 in uno dei prossimi giorni. Non arriva del tutto a sorpresa lo spoiler sulla terza co-conduttrice: Amadeus aveva infatti anticipato sul finire del 2022, che lo avrebbe annunciato entro il 31 dicembre. Sfortunatamente, però, non è stato così, ma notte di Capodanno il direttore artistico ha annunciato due ospiti italiani d’eccezione.

Con Sofia Goggia, Sanremo 2023 si aprirebbe allo sport. La campionessa di sci è al momento l’unica sportiva che potrebbe essere attesa all’Ariston nell’edizione numero 73 della competizione. Ma il suo non è l’unico nome che emerge ad inizio 2023. Si parla anche di Giorgia Cardinaletti.

Quali sono le effettive possibilità di vedere Sofia Goggia e Giorgia Cardinaletti a Sanremo 2023? C’è qualcosa di (molto) fondato nelle voci che circolano. Amadeus, infatti. aveva accennato ad una “ragazza che non sta mai ferma” al suo fianco all’Ariston e potrebbe aver fatto riferimento proprio a Sofia Goggia.

Per quanto riguarda Giorgia Cardinaletti, invece, il suo sarebbe il nome in rappresentanza delle giornaliste del tg1, una scelta perfettamente in linea con le co-conduttrici delle precedenti edizioni. Attendere le dovute conferme da parte della direzione artistica, però, è d’obbligo. Nell’attesa sono già noti i 28 cantanti di Sanremo 2023.