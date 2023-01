Su Amazon è possibile quest’oggi acquistare l’iPhone 13 verde da 128GB di memoria interna ad un prezzo piuttosto interessante, visto lo sconto applicato dal famoso sito di e-commerce su tale device. Parliamo di un top di gamma di stampo Apple che è approdato sul mercato circa un anno e mezzo fa e si può notare come il prezzo abbia subito un calo non da poco che sicuramente farà capitolare qualche utente desideroso di averlo.

Come sta cambiando il prezzo per iPhone 13 su Amazon il 4 gennaio: i dettagli della nuova offerta

Altra promozione, dunque, dopo quella di Capodanno per il modello da 256 GB. Approfondendo l’offerta odierna di Amazon per l’iPhone 13 verde da 128GB di memoria interna, si evidenzia uno sconto del 15% applicato sul prezzo consigliato in precedenza di 939 euro. In questo caso è la cifra con la quale tale top di gamma è approdato sul mercato al momento del lancio, ora invece il costo finale risulta essere di 799,99 euro, con un risparmio molto interessante che potrebbe interessare molti utenti.

Offerta Apple iPhone 13 (128 GB) - verde Display Super Retina XDR da 6,1"

Modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento...

Bisogna sapere come la svalutazione degli iPhone non sia così evidente nemmeno con il passare di tanti anni, quindi quando ci si ritrova di fronte a sconti di questo tipo è bene approfittarne. Al momento però manca la disponibilità immediata di questo iPhone 13 verde su Amazon, ciò significa semplicemente che sarà necessario attendere qualche settimana in più per poterlo avere tra le mani. La spedizione però è assolutamente gratuita e si ha anche la possibilità di pagare a rate grazie a Cofidis.

Tutti avranno, in questo modo, l’opportunità di mettere le mani su questo top di gamma di stampo Apple. Per quanto concerne le specifiche tecniche ricordiamo come questo iPhone 13 verde da 128GB di memoria interna sia dotato di display Super Retina XDR da 6,1 pollici e disponga di un ottimo comparto fotografico. Spazio qui ad un evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (grandangolo e ultra-grandangolo) con Stili fotografici, Smart HDR 4, modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision e ad una fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision. Infine ritroviamo l’ottimo processore A15 Bionic e non manca nemmeno la resistenza all’acqua ed alla polvere.

