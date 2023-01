Ci sono dei problemi Sisal da non sottovalutare oggi 4 gennaio. Il sito di scommesse e di giochi online presenta dei malfunzionamenti nella prima parte del pomeriggio di questo mercoledì di inizio mese e anno. Quali sono le anomalie maggiori e come si manifestano?

La cosa che va detta subito è che i problemi Sisal odierni non investono il sito in toto e comunque non la sua Home e le sezioni pubbliche accessibili senza l’autenticazione. Al contrario, le anomalie si manifestano (più nello specifico) dopo il login con nome utente e password personale. In effetti, è nel proprio account che si presentano errori e rallentamenti di diverso tipo. Questi ultimi non rendono possibili le giocate o una serie di funzioni particolari per la gestione del proprio conto.

I problemi Sisal di queste ore, oltre ad interessare il sito, si presentano anche all’interno dell’app ufficiale Matchpoint. In particolar modo, non è possibile effettuare le giocate in molti casi e comuni operazioni garantite di solito dallo strumento sono ora del tutto inaccessibili.

Al momento di questa pubblicazione, il portale Donwdetector registra quasi 200 segnalazioni di problemi Sisal per gli utenti che di solito usufruiscono del servizio. Da parte dello stesso team Sisal, per il momento, non sono state comunicate le motivazioni che hanno scatenato le anomalie odierne. Tuttavia, è probabile che i tecnici siano già al lavoro per una soluzione dei malfunzionamenti nel più breve tempo possibile.

Aggiornamento 15:30 – Continuano a manifestarsi i problemi Sisal già raccontati e mancano comunicazioni puntuali sul perché delle anomalie in corso. L’attesa della risoluzione degli errori resta l’unica strada percorribile in molti casi. Ad ogni modo, è possibile anche contattare proprio l’assistenza Sisal al numero verde dedicato 800.999.445 o inviare una mail all’indirizzo di posta elettronica info@sisal.it.

Continua a leggere su optimagazine.com