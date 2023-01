I messaggi WhatsApp che scompaiono automaticamente in determinate chat sono stati una grande conquista per fare spazio e pulizia nelle conversazioni meno importanti. La funzione ha permesso agli utenti di impostare un tempo massimo (ad esempio 24 ore o una settimana) dopo il quale tutti i contenuti di una chat appunto vengono eliminati in automatico, senza che l’utente faccia nulla. Gli sviluppatori da tempo lavorano alla possibilità di non fare di tutta l’erba un fascio e preservare anche solo una specifica nota dalla cancellazione ma oggi sappiamo esattamente come si procederà anche in questa direzione.

Grazie allo screenshot presente ad inizio articolo e condiviso dall’informatore WABetaInfo in queste ore, sappiamo già come sarà possibile mantenere uno o più messaggi WhatsApp posizionati nelle chat in cui invece dovrebbero scomparire dopo un determinato tempo. Ogni utente avrà a disposizione l’icona del segnalibro per evidenziare un messaggio che non dovrà essere cancellato a tempo debito. In pratica, selezionando una qualsiasi nota in conversazione, tra le funzioni disponibili comparirà proprio quella del segnalibro e dunque si potrà mettere in salvo qualsiasi contenuto desiderato.

Tutti i messaggi WhatsApp da conservare nelle chat saranno subito riconoscibili proprio per la presenza del segnalibro. L’aggiornamento in beta che introduce l’ulteriore novità è disponibile solo per utenti Android al momento. Non ci sono dubbi sul fatto che lo stesso identico cambiamento giungerà anche per i dispositivi Apple. Per entrambi gli OS, ad ogni modo, la sperimentazione continua e solo nel corso del 2023 appena iniziato, l’implementazione giungerà in versione del tutto stabile con un aggiornamento dedicato. Per il momento invece, nelle chat in cui si è provveduto ad impostare alla cancellazione dei contenuti, tutto scomparirà dopo il range temporale indicato e quindi bisognerà essere attenti a tutto ciò che si scrive in conversazione per evitare di perderlo.

