Paola Caruso è finita in ospedale e lo ha comunicato sui social attraverso una storia e una foto che hanno fatto già il giro del web. La starlette calabrese che per mesi ha occupato le trasmissioni di Barbara d’Urso su Canale5 prima con la sua situazione sentimentale e poi con il ritrovamento della sua madre naturale, adesso ha molti problemi da risolvere e proprio questo l’ha portata ad un vero e proprio crollo fisico che l’ha portata al ricovero.

A mandare in tilt Paola Caruso e la sua salute è stato il dramma legato alla salute del figlio, il piccolo Michele, tant’è che lei stessa nella sua storia ha scritto qualche ora fa;

“Dalla disgrazia di Michele non mi sono più ripresa, il mio corpo ha avuto un trauma troppo grande. Ho cercato di esser forte per mio figlio che ha solo me. Ho passato un periodo troppo brutto, anzi il più brutto della mia vita e ancora continua. Ma sono umana e stavolta sono crollata”.

Ma cos’è successo al figlio Michele? In realtà non lo sappiamo ancora. Proprio la showgirl ha parlato di una ‘disgrazia capitata al figlio’ lo scorso 22 dicembre spiegando anche il perché della sua assenza sui social:

“Eravamo a Sharm con mio figlio e siamo dovuti rientrare in Italia d’urgenza per una disgrazia che è successa a Michele…È un mese che facciamo accertamenti e terapia e faremo molta terapia per tanto tempo. Ringrazio tutti quelli che mi hanno scritto perché sono sparita. È un periodo molto delicato per me e mio figlio. Per ora non me la sento di dire di più anche perché ci sono delle azioni in corso, sono successe delle cose gravissime”.

Proprio per via dell’alone di mistero che circonda le sue condizioni di salute, il popolo dei social ha inveito contro Paola Caruso accusandola di voler tenere il segreto fino a quando non avrà modo di arrivare in tv, da Barbara D’Urso, per raccontare tutto e iniziare un nuovo capitolo di interviste e ospitate.