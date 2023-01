La One UI 5.1 sarà un’altra delle versioni dell’interfaccia proprietaria del colosso di Seul molto ambita: a bordo di quali dispositivi arriverà? Stando a quanto riportato da “galaxyclub.nl“, la release arriverà a bordo dei Samsung Galaxy Z Flip, Z Flip 3, Z Fold 2, 3 e 4, come pure sui Samsung Galaxy S20, S21, S22, S20 FE, S21 FE e S10 Lite. Ci aspettiamo di vedere la One UI 5.1 anche sui Samsung Galaxy Noe 20, Note 10 Lite e sui vari Samsung Galaxy A03, A13, A23, A33, A53, A12, A22, A32, A52, A52s, A72, A51, A71.

La prossima versione dell’interfaccia proprietaria del produttore asiatico dovrebbe essere rilasciata anche per i Samsung Galaxy M22 e M52, oltre che a bordo dei Samsung Galaxy XCover Pro, XCover 5 e XCover 6 Pro. Per quanto concerne i tablet, la One UI 5.1 dovrebbe arrivare sui Samsung Galaxy Tab S7, S8, S7 FE, S6 Lite, Samsung Galaxy Tab A7 Lite, A8 2021, Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro e Tab Active 3.

Non è ancora possibile stabilire quando la One UI 5.1 verrà rilasciata sui dispositivi sopra citati, anche perché la questione dipende direttamente dalla presentazione dei Samsung Galaxy S23, in arrivo verso la metà del prossimo febbraio: i principali smartphone dovrebbero ricevere la nuova versione dell’interfaccia proprietaria dell’azienda asiatica entro la fine dello stesso mese, mentre gli altri, man mano, tra marzo e aprile, al massimo maggio. Il colosso di Seul si sta dimostrando all’altezza della situazione, rilasciando upgrade su upgrade in tempi record, anche per quanto riguarda i modelli più economici. Nel caso in cui abbiate qualche domande da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

