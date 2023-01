Marco Lodola ha organizzato l’inaugurazione della sua mostra di Siena “Dame Cavalieri e nobili Destrieri” in questo modo: io lo avrei presentato e Andy dei Bluvertigo avrebbe eseguito la performance musicale. Non è andata esattamente così. Ma procediamo con ordine.

Lodola, nonostante lui, è oggi il più importante artista italiano nel mondo. Intanto, perché “nonostante lui”? Semplice: se ne sta rintanato nella sua casa e studio di Pavia da cui non esce quasi mai. E perché il più importante? Ben 400 vetrine di negozi Dior in tutto il mondo hanno esposto sue opere. Ai mondiali di calcio del Qatar per 7 Km c’erano sue opere giganti che portavano allo stadio di Doha. Storicamente è stato il primo artista italiano tanti anni fa ad esporre nella Città Proibita in Cina. Recentemente ha allestito una mostra nella prestigiosissima Galleria degli Uffizi e il suo è l’unico ritratto di un artista vivente esposto lì nel Corridoio Vasariano, accanto a quelli di nomi come Raffaello, Canova, Rembrandt, Rubens, etc.

Ma torniamo a Siena, dove una sua mostra è stata allestita nel complesso museale Santa Maria Della Scala, di fronte al Duomo, e un cavallo alato Petaso gigante illumina Piazza del Campo, assieme a una stella di Natale e altre sue opere luminose.

Io arrivo a Siena presto, per poter presenziare alla conferenza stampa dove conosco il Sindaco, Luigi De Mossi, tanto divertente quanto colto, e Pasquale Corella, assessore alla Cultura. Durante il racconto ai giornalisti, telefono a Lodola che mi dice di essere in auto per venire a Siena. Lì il primo sospetto: strano, la sua voce è nitida e non sento il rumore di sottofondo della macchina. Ma allontano il pensiero.

Affascinato dal racconto del Sindaco e dal suo amore per tutto quanto è arte, decido di intervistarlo per farmi raccontare l’enorme lavoro fatto per lanciare Santa Maria della Scala.

Poi Morena mi fa notare che la mia telefonata a Lodola è avvenuta alle 12.40 e non poteva essere in macchina perché rigorosamente dalle 12.30 lui è sempre seduto a tavola. Inizio a telefonargli e, dal fatto che non risponda, capisco che ci sta dando buca. Quando lo comunico a David Overi e Bruno Baglivo di Mirabili, che hanno organizzato la mostra, non ci credono.

La conferma del fatto che Marco non venga l’ho prima dall’albergo dove non è arrivato, poi da Andy Bluvertigo che cerca di darmi una spiegazione artistica della sua assenza.

Così, alla presentazione della mostra, intervisto il Sindaco fingendo sia Lodola. A questo punto andiamo in Piazza del Campo dove Luigi De Mossi continua a interpretare Lodola. Lì Stefania Fattorini, assessore al Turismo, mi racconta la mappatura fatta sul municipio per raccontare il buongoverno e il malgoverno, argomenti di cui Siena è sensibilissima.

Conosco Lodola molto bene da anni, anche se ancora non mi sono abituato alle buche che mi dà. Quindi so come ami controllare tutto comodamente seduto sul suo divano. Al punto che, quando i suoi 4 Beatles luminosi sono stati piazzati di notte a “camminare” sulle strisce pedonali di Abbey Road a Londra, lui non c’è andato ma ha diretto i lavori osservandoli dalla webcam accesa 24 ore su 24 su quel luogo storico londinese. Così proibisco a tutti di mandargli video o foto dell’inaugurazione e della mostra. Naturalmente non vengo ascoltato e così Lodola scopre che ho intervistato il Sindaco fingendo fosse lui. A questo punto, mentre siamo a cena, vuol telefonare a Luigi De Mossi fingendosi lui il Sindaco di Siena che si rammarica con Lodola (De Mossi) per non aver presenziato all’inaugurazione.

Alla fine di questa splendida giornata, tanto istruttiva quanto divertente, rimane una domanda: ma perché a Lodola si perdona sempre tutto?!?

