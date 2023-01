LG Electronics ha presentato all’evento CES 2023, che si è tenuto a Las Vegas, una linea piuttosto amplia di LG Gram, che vede nuovi e interessanti modelli come il Gram Ultraslim e Gram Style. L’azienda multinazionale sudcoreana vuole proseguire il suo lavoro per garantire ai suoi clienti un connubio di potenza e portabilità, racchiudendo specifiche premium in fattori di forma eleganti e super leggeri che regalano praticità da portare sempre con sé ed un’esperienza utente eccezionale. LG ha presentato ben nove nuovi laptop, tutti dotati di processori Intel Raptor Lake-P, con una luminosità dello schermo compresa tra 350 e 400nit, memoria RAM LPDDR5 che va da 8 a 32GB, SSD PCIe 4.0 da 256GB a 1TB e dual Thunderbolt 4 porte (USB-C).

Per quanto riguarda l’LG Gram Ultraslim (numero 15Z90RT), parliamo del modello più sottile di tutti. Si tratta di un laptop progettato per gli utenti che sono in cerca della massima portabilità; l’Ultraslim ha un peso super leggero di soli 998gr. ed una profondità (quando è chiuso) di soli 10,99mm. Malgrado la sua leggerezza, il device offre comunque una qualità dell’immagine e una potenza di elaborazione davvero eccezionali, con un display OLED da 15,6 pollici, con rivestimento antiriflesso (AGLR) e un processore Intel Core di 13a generazione.

ARTICOLI CORRELATI

Il nuovo LG Gram Style viene offerto nelle versioni da 16 pollici e 14 pollici (rispettivamente con numero di modello 16Z90RS e 14Z90RS) ed è stato concepito per gli utenti che amano esprimere il proprio stile ovunque vadano. Entrambi i modelli sfoggiano un elegante design in vetro che fa cambiare dinamicamente ognuna delle opzioni di colore disponibili, in base alla luce e all’angolazione. Entrambe le versioni sono dotate di display 16:10 OLED con Anti-Glare Low Reflection e frequenza di aggiornamento fino a 120Hz, alimentati da una CPU Intel Core di 13a generazione ed SSD Gen4 NVMe. I notebook sono dotati anche di connettività Thunderbolt 4, HDMI e di supporto Dolby Atmos. L’LG Gram 2-in-1 è disponibile nei formati da 16 pollici e 14 pollici, con display caratterizzato da cornici ultra sottili a 4 lati ed un telaio in alluminio. Il device può essere ottimizzato con l’uso della penna LG Stylus. Lo schermo consente di raddoppiare la superficie dello stesso per sfruttare attività in multitasking. Il nuovo monitor presenta un pannello da 16 pollici in formato 16:10 ed è dotato di due ingressi di tipo USB-C.

Continua a leggere su optimagazine.com